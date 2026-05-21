Un copil de 10 ani din Mexic are un IQ mai mare decât Stephen Hawking sau Albert Einstein

Ca toți elevii supradotați, David nu merge la o școală obișnuită, ci urmează cursurile unei școli online internaționale. Sursa foto: Instagram/daviddavincioficial

Edgar David Camacho Flores, un băiat în vârstă de 10 ani din Mexic este considerat un „ copil minune ”. Conform estimărilor OMS, pentru a fi considerat supradotat cognitiv, trebuie să ai un IQ peste 130, dar IQ-ul copilului ajunge la 162.

Peste Hawking și Einstein

Intervievat de secțiunea mexicană a BBC, tânărul geniu a respins această etichetă: „ Geniile sunt deja în mormânt și, dacă sunt genii, este pentru că au realizat lucruri mărețe. Eu am 10 ani și abia încep. Aș putea fi geniu la 70 de ani , dar numai atunci când voi fi realizat lucruri extraordinare în viață, nu-i așa?”, i-a răspuns acesta cu modestie reporterului. Edgar recunoaște că nu-l atrage prea mult comparația cu alte minți strălucite precum fizicienii Stephen Hawking sau Albert Einstein, însă există un geniu italian, Leonardo da Vinci, care îl inspiră atât de mult încât i-a adoptat chiar și numele de familie pe rețelele sociale unde băiatul s-a autointitulat :„David da Vinci”. Băiatul a explicat alegerea făcută: „Învățătoarea mea de la grădiniță ne povestea adesea despre Leonardo da Vinci și despre cum era un geniu cu multiple fațete, o persoană care combina știința, tehnologia, ingineria, matematica, arta, științele umaniste... câte puțin din toate. Am fost impresionat de povestea lui și m-am gândit: «Vreau să fiu ca el», să fac lucruri mărețe .”

Cartea care urmează să apară și experienţa de la NASA

Deocamdată, David pare să fie pe calea cea bună spre realizarea acestui vis. Mereu zâmbitor, jovial și cu o claritate a vorbirii surprinzătoare pentru vârsta sa fragedă, menționează în treacăt că ține prelegeri la universități și organizații internaționale și că este pe cale să publice o carte, relatează Il Messaggero.

De asemenea, a avut oportunitatea neașteptată de a fi selectat să meargă în vizită la sediul NASA din Houston pentru a participa la un program de antrenament spațial, unde a putut pilota un zbor într-un simulator și a putut experimenta imponderabilitatea.

În urma călătoriei sale în Statele Unite, băiatul are ideile clare: „ Aș vrea să efectuez prima operație în spațiu, să creez următorul SpaceX, să devin următorul Elon Musk, ceva de genul acesta.”

În plus copilul a mai adăugat: „Combinând toate acestea cu afacerile și științele umaniste... am toată viața în față!”.

Avantajele și dezavantajele de a fi supradotat

Ca toți elevii supradotați, David nu merge la o școală obișnuită. În prezent, urmează cursurile unei școli internaţionale online, care îi vor permite să obțină o diplomă ce îi va deschide ușile către universitate. În ciuda vârstei fragede, vorbește spaniolă, engleză, franceză și germană și abia a început să învețe rusa, portugheza și italiana. Băiatul spune că este „mândru” că are un IQ atât de ridicat și că ceea ce apreciază cel mai mult la a fi un copil supradotat este capacitatea de a înțelege lucrurile repede și de a învăța într-un ritm mai rapid. Cu toate acestea, David crede că oamenii nu înțeleg întotdeauna ce înseamnă să fii un copil supradotat. „Mulți oameni cred că ar trebui să știm totul, dar nu putem citi gândurile, trebuie să ni se predea lucruri. Asta nu înseamnă că avem toate răspunsurile din univers. Mă testează adesea cu zicala: „Dacă ești un copil deștept, spune-mi rădăcina pătrată a ceva, înmulțește-o cu un anumit număr... Stai, dacă nu am învățat asta, nu pot să o știu.”

Povestea mamei sale

Mama sa, Claudia Flores , își amintește primele semne care i-au făcut să creadă că David avea ceva special. „Eram într-o călătorie lungă cu mașina și știa cam 40 de cântece pentru copii. L-am înscris la școală și a fost fericit timp de 15 zile, dar apoi a început să-mi spună: «Du-mă în clasă cu copiii mai mari, vreau să învăț mai multe»”, a declarat femeia pentru BBC. Dar punctul de cotitură a venit odată cu pandemia de Covid-19. Mama lui a stat lângă el în timp ce lua lecții online și și-a dat seama că, în comparație cu alți copii, învăța foarte repede. „L-am întrebat până la câte numere poate număra și am ajuns la milioane. Așa că am început să citesc despre copiii supradotați, iar specialiștii ne-au explicat cum să gestionăm situația”, a explicat Claudia.

Bullying-ul și aplicația Macayos

Dar, în ciuda tuturor succeselor sale, viaţa lui David nu a fost deloc ușoară. Acesta a povestit cum a fost hărțuit la şcoală: „Ceilalți copii nu înțelegeau cum cineva care abia începuse școala putea ști mai multe decât ei sau cum puteam face atât de multe. Mă tachinau pentru a-și exprima incapacitatea de a înţelege ”, a adăugat copilul. Totuși, recent a decis să profite de această experiență neplăcută și să o transforme, folosind-o pentru a dezvolta Macayos, o aplicație care va fi disponibilă până la sfârșitul anului.

David o descrie ca fiind „prima platformă digitală din Mexic creată folosind inteligența artificială, care îi învață pe copii abilitățile de a-și gestiona emoțiile într-un mod distractiv ”. Tuturor celor care agresează copii ca el, David le cere empatie și incluziune. „Nu suntem extratereștri: avem abilități superioare, dar totuși suntem copii”.

De fapt, deși recunoaște că majoritatea relațiilor sale sunt cu adulți, deoarece simte că „nu se integrează” cu mulți copii, ne asigură că face și activități tipice vârstei sale, cum ar fi joaca cu piese Lego sau mersul în parc.

Diagnosticarea copiilor supradotaţi

Micul geniu a avut norocul că diagnosticul de copil supradotat a fost pus rapid. Mulți copii sunt inițial diagnosticați greșit cu tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate ( ADHD ) deoarece sunt neliniștiți sau se plictisesc la școală. Această tulburare poate fi confundată și cu autismul, când, în realitate, este pur și simplu o sete de cunoaștere.

De fapt, conform estimărilor unor instituții precum Centrul pentru Atenția la Talente (CEDAT), în Mexic ar putea exista un milion de copii supradotați. Cu toate acestea, mulţi dintre aceştia rămân neidentificați, iar 93% au fost diagnosticați greșit. „Sunt sigur că există mulți copii ca mine în Mexic care nu primesc nici sprijin, nici îndrumare. Mă întristează profund să văd că există mari talente forțate să emigreze în alte țări pentru că familiile lor nu aveau mijloacele necesare sau nu au putut găsi oportunități aici”, a conclizionat David, dând dovadă de multă maturitate.