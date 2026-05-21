Studiu: 62% dintre români apelează periodic la improvizaţii financiare pentru a face faţă cheltuielilor lunare

Studiu: 62% dintre români apelează periodic la improvizaţii financiare.

Aproape opt din zece dintre români (78%) spun că îşi gestionează atent banii, însă mai mult de jumătate fac improvizaţii financiare pe moment, arată un studiu realizat pentru ING Bank România, notează Agerpres.

Pentru 1 din 4 români, lipsa de planificare financiară înseamnă un cost lunar de cel puţin 200 de lei. Conform sursei citate, între planificare şi realitate apare adesea improvizaţia financiară. Un studiu realizat de Frappe Digital pentru ING Bank arată că 62% dintre români sunt nevoiţi să facă periodic improvizaţii financiare. Mai mult, 20% se confruntă lunar cu astfel de situaţii şi chiar 15% spun că li se întâmplă de mai multe ori pe lună.

Care sunt improvizaţiile financiare

Ce înseamnă improvizaţiile financiare pentru respondenţi: 62% - folosirea economiilor în alte scopuri decât cele planificate; 48% - împrumutul familial pentru cheltuieli neaşteptate; 38% - amânarea plăţii unor facturi; 37% - transferurile urgente fără verificarea comisioanelor; 36% - schimbul valutar făcut la un cost dezavantajos.

De altfel, nivelul de rezilienţă financiară al românilor rămâne scăzut. Doar 1 din 5 respondenţi ar putea acoperi uşor o cheltuială neprevăzută de 2.500 de lei, în timp ce peste o treime ar trebui să se împrumute sau să apeleze la economii, iar 1 din 10 nu ar reuşi să o acopere.

Cercetarea identifică cele mai frecvente improvizaţii financiare cu care se confruntă românii şi arată că, dincolo de cheltuielile mari, planificarea se pierde adesea în deciziile recurente de zi cu zi: comisioane, schimburi valutare, asigurări sau servicii folosite în călătorii.

Potrivit sursei citate, improvizaţiile financiare nu înseamnă doar cheltuieli neprevăzute, ci generează un sentiment mai scăzut de control. Pentru 43% dintre respondenţi, cel mai deranjant este că trebuie să apeleze la economii sau împrumuturi. Alţi 26% spun că îi afectează faptul că ajung să plătească mai mult decât anticipaseră, iar 19% menţionează stresul şi sentimentul de pierdere a controlului. Totodată, un sfert dintre respondenţi nu poate estima deloc pierderea financiară.

Studiul a fost realizat în aprilie 2026, pe un eşantion de 1.051 de respondenţi, persoane cu vârsta între 18 şi 65 de ani, din mediul urban, utilizatori de produse bancare. Cercetarea este cantitativă, primară, de tip ad hoc, cu o eroare maximă de eşantionare de ą3,0%, la un nivel de încredere de 95%.

