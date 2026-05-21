Ministerul Finanțelor listează la bursă titlurile de stat Fidelis din luna mai, care au atras aproape 717 milioane de lei

1 minut de citit Publicat la 12:48 21 Mai 2026 Modificat la 12:48 21 Mai 2026

Ministerul Finanțelor listează la bursă titlurile de stat Fidelis din luna mai. Sursa foto: Getty Images

Titlurile de stat Fidelis emise în mai au debutat joi la tranzacționare la Bursa de Valori București, potrivit unui comunicat de presă al Bursei, notează Agerpres.

Ministerul Finanțelor (MF) a atras, în luna mai, 716,8 milioane lei (297,5 milioane lei pentru emisiunile în lei și, respectiv, 80,5 milioane euro pentru emisiunile în euro), prin a cincea ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori București (BVB).

Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a derulat în perioada 8 - 15 mai și a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, TradeVille și UniCredit Bank (Sindicat de intermediere) și Banca Transilvania, Salt Bank și Libra Internet Bank (Grup de distribuție).

În cadrul acestei oferte, românii au plasat 9.613 de ordine de subscriere, atât pentru titlurile de stat denominate în lei, cât și pentru cele în euro.

Prin intermediul celor 36 oferte derulate începând cu august 2020, Ministerul Finanțelor a atras de la populație 68,7 miliarde lei (13,8 miliarde euro), valoare din care aproape 6,7 miliarde lei (1,37 miliarde euro) reprezintă doar emisiunile din anul curent.

Conform sursei citate, veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital, nu sunt impozabile. În emisiunea de titluri de stat Fidelis au putut investi persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv.