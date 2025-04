Atac terorist comis de islamiști asupra asupra turiștilor din „Elveția Indiei”: zeci de oameni au fost uciși cu focuri de armă

Cel puțin douăzeci de persoane au fost ucise, marți, după ce bărbați înarmați au deschis focul asupra unui grup de turiști în Kashmirul administrat de India, relatează BBC, care citează autoritățile locale.

Atacul a avut loc pe o pajiște montantă din apropiere de Pahalgam, un oraș pitoresc din Himalaya, adesea descris drept „Elveția Indiei”.

Zona este inaccesibilă vehiculelor.

Omar Abdullah, responsabilul regiunii, a declarat că atacul a fost „mai amplu decât orice s-a văzut în ultimii ani” împotriva civililor.

Relatările de după actul terorist indică faptul că bilanțul va crește, întrucât există un număr mare de răniți, unii fiind în stare critică.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a promis că autorii „vor fi aduși în fața justiției”.

„Hotărârea noastră de a lupta împotriva terorismului este de nezdruncinat și va deveni și mai puternică”, a scris Modi pe X.

