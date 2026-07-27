Grecia pregătește un sistem de identitate digitală de 515 milioane de euro. Cum se vor schimba actele cetățenilor

2 minute de citit Publicat la 13:27 27 Iul 2026 Modificat la 13:27 27 Iul 2026

Pașaport grecesc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Grecia face progrese în derularea unui contract guvernamental în valoare de până la 515,4 milioane de euro pentru construirea infrastructurii tehnologice care va sta la baza noilor cărți de identitate ale țării și a unui sistem național extins de autentificare digitală, potrivit presei locale.

Proiectul major de securitate va acoperi producerea și personalizarea documentelor oficiale. Printre acestea se numără noile cărți de identitate ale cetățenilor greci, pașapoartele, permisele de ședere și legitimațiile de identificare pentru personalul poliției.

De asemenea, proiectul va sprijini servicii digitale care le permit cetățenilor să își verifice identitatea electronic atunci când interacționează cu autoritățile publice.

Grecia extinde contractul de 515 milioane de euro pentru infrastructura de identitate digitală

Introducerea noilor cărți de identitate reprezintă partea cea mai vizibilă a proiectului, însă contractul planificat acoperă un program mult mai amplu de securitate și tehnologie.

Compania sau consorțiul de firme selectat va furniza și instala echipamentele, software-ul și sistemele informatice necesare pentru producerea și personalizarea documentelor de stat cu nivel ridicat de securitate.

Proiectul va crea, de asemenea, infrastructura necesară pentru identificarea și autentificarea electronică, permițând cetățenilor să își confirme în siguranță identitatea atunci când accesează servicii guvernamentale online.

Astfel, contractul leagă producerea documentelor fizice de identitate de tranziția mai largă a Greciei către o administrație publică digitală.

Noul sistem va gestiona documente cu nivel ridicat de securitate

În centrul proiectului se află un Sistem Integrat de Informații pentru Documente de Securitate, cunoscut în Grecia sub acronimul OPSEA.

Sistemul va sprijini tipărirea și personalizarea documentelor oficiale, gestionând în același timp date personale și informații de identificare extrem de sensibile.

Vor fi aplicate standarde tehnice și de securitate stricte, deoarece sistemul va deveni parte din infrastructura națională de identificare a Greciei.

Având în vedere amploarea contractului și complexitatea tehnică a proiectului, guvernul a ales o procedură de dialog competitiv.

Companiile eligibile vor discuta posibile soluții cu autoritățile înainte de depunerea ofertelor finale. Acest proces va permite guvernului să ajusteze designul sistemului, cerințele operaționale și costurile înainte de alegerea contractorului.

Bugetul estimat al proiectului de identificare digitală

Valoarea estimată a proiectului este de 415 milioane de euro fără TVA, respectiv aproximativ 515,4 milioane de euro cu taxe incluse.

Această sumă nu reprezintă prețul unui contract deja atribuit. Autoritatea contractantă poate modifica bugetul estimat cu până la 30% în plus sau în minus, pe măsură ce cerințele tehnice și amploarea finală a proiectului sunt stabilite.

Contractul include și o componentă opțională în valoare de până la 13,23 milioane de euro fără TVA, echivalentul a aproximativ 16,4 milioane de euro cu taxe incluse.

Activarea acestei opțiuni va depinde de necesitățile operaționale ale guvernului și de soluția finală selectată.

Grecia se aliniază reglementărilor europene privind identitatea digitală

Contractul face parte din eforturile Greciei de modernizare a infrastructurii de identificare, în contextul în care statele membre ale Uniunii Europene extind utilizarea serviciilor de identificare digitală interoperabile.

Noul sistem grec este așteptat să respecte cadrul european actualizat pentru identificarea electronică, cunoscut sub denumirea eIDAS 2.0.

Cadrul european urmărește să permită cetățenilor să utilizeze credențiale digitale securizate în diferite țări și să acceseze servicii fără a fi nevoiți să transmită în mod repetat aceleași informații personale.