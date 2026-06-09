Ilie Dobre a strigat "Goool" 42,3 de secunde și a stabilit un nou record mondial. Recunoaște că și-a asumat "un risc incredibil"

1 minut de citit Publicat la 08:40 09 Iun 2026 Modificat la 08:48 09 Iun 2026

Comentatorul sportiv Ilie Dobre, într-o imagine din 2021. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Comentatorul sportiv Ilie Dobre a stabilit un nou record mondial, al 11-lea din cariera sa, pentru "cea mai lungă transmisiune a unui gol fără respirație", scrie Agerpres.

Recordul a fost recunoscut de World Record Academy, iar durata stabilită a fost de 42,3 secunde.

Performanța lui Dobre, care are în prezent 72 de ani, a fost înregistrată pe 25 aprilie la meciul Steaua - Corvinul Hunedoara, din Liga a II-a, disputat pe stadionul din Ghencea.

"Domnul Ilie Dobre, fost comentator sportiv la Radio România, lucrând acum la prosport.ro, a avut o transmisiune de gol cu durata de 42,3 secunde în timpul meciului de fotbal dintre Steaua București și Corvinul Hunedoara, din 25 aprilie 2026, disputat pe Stadionul Steaua din București, în Liga a II-a a României (etapa a 6-a din play-off).

El a stabilit noul record mondial pentru cea mai lungă transmisiune a unui gol fără respirație", se arată într-un articol publicat pe site-ul oficial al World Record Academy.

Un risc "incredibil"

Într-un interviu publicat pe site-ul organizației, Ilie Dobre a afirmat că medicul Ion Țintoiu i-a transmis înainte de a stabili acest record că și-a asumat un risc foarte mare.

"Renumitul cardiolog prof. dr. Ion Țintoiu, de la Spitalul Militar Central din București, la auzul obiectivului meu de peste 42 de secunde, fără respirație, a spus că mi-am asumat inconștient un risc incredibil, pentru că depășisem limita biologică umană de aproximativ trei ori", a povestit Dobre.

Acesta este cel de-al 11-lea record stabilit de Ilie Dobre, precedenta sa performanță fiind de 35 de secunde și 6 zecimi.

Comentatorul sportiv deține și recordul pentru cea mai lungă transmitere a unui gol cu o singură respirație și a unui gol într-un studio radio.