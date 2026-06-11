Trump nu se duce la meciul de deschidere al Cupei Mondiale în SUA, în care echipa Statelor Unite înfruntă Paraguay. Care e motivul

1 minut de citit Publicat la 12:04 11 Iun 2026 Modificat la 12:05 11 Iun 2026

Donald Trump s-a dus, luni, la finala NBA desfășurată la New York, dar nu va merge, vineri, la meciul de deschidere al Cupei Mondiale din SUA, în care echipa Statelor Unite joacă împotriva selecționatei din Paraguay. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump nu va participa la primul meci al Cupei Mondiale FIFA de pe teritoriul SUA, relatează Politico, citând două persoane familiarizate cu planurile liderului de la Casa Albă.

Partida dintre Statele Unite și Paraguay, care are loc vineri la Los Angeles, consemnează astfel o absență notabilă, în contextul în care Statele Unite au rolul de gazdă - împreună cu Canada și Mexic - a celui mai mare eveniment sportiv din lume.

Spre deosebire de liderul SUA, președintele din Paraguay, Santiago Peña, a anunțat, miercuri, că va călători în California pentru meci.

Biroul lui Peña a precizat că acesta va sosi joi la Los Angeles pentru o vizită de patru zile, care va include și meciul de vineri.

Ce îl ține pe Trump departe de meciul de debut al SUA la CM

Din partea Statelor Unite, secretarul de stat Marco Rubio va conduce delegația oficială țării gazdă la meci, după cum au anunțat autoritățile de la Washington.

Politico notează că decizia lui Trump, de a nu merge la meci, vine pe fondul dificultăților diplomatice și logistice legate de turneu, cu care se confruntă administrația republicană.

Intră aici și problemele legate de vize care afectează unele țări și delegații participante.

Trump a lăudat în repetate rânduri Cupa Mondială și Jocurile Olimpice - programate în 2028, tot la Los Angeles - ca evenimente internaționale de referință ce au loc în timpul președinției sale, prezentându-le drept oportunități de a demonstra puterea americană în lume, amintește publicația citată.