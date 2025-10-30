Imagini emoţionante de la marşul din Capitală dedicat victimelor de la Colectiv

#Colectiv a fost una dintre cele mai mari tragedii din România post-decembristă. Sursa foto: Pavel Ailenei

Sute de persoane s-au adunat la marşul organizat joi seara, în Capitală, în memoria victimelor incendiului din clubul Colectiv, tragedia care a îndoliat România în urmă cu 10 ani, potrivit Agerpres. Cei mai mulţi au purtat pancarte, pe care au scris mesaje către cei aflaţi la guvernare. "10 ani de tăcere", "65 de poveşti fără final" şi "După 10 ani, cel mai bolnav pacient: România – de: corupţie, prostie, incompetenţă, indiferenţă, justiţie nedreaptă, fapte prescrise" sunt trei dintre mesajele scrise de cei care au participat la manifestaţie. În seara tragediei, de la clubul Colectiv avea loc concertul trupei Goodbye to Gravity, care își lansa noul album intitulat "Mantras of War".

Câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Universității, de unde au plecat în marș către fostul club Colectiv, unde, în urmă cu 10 ani, s-a întâmplat tragedia. Manifestația se desfășoară sub titlul: "Solidaritate pentru dreptate; 10 ani fără justiție".

Manifestanții poartă bannere cu mesaje precum: "Corupția încă ucide", "10 ani de la Colectiv și niciun spital pentru marii arși", "#Colectiv65", "10 ani de promisiuni «sterile»", "Ministru după ministru, bacteriile rămân aceleaşi", "Neam ucis de nosocomiale", "După 10 ani, cel mai bolnav pacient: România – de: corupţie, prostie, incompetenţă, indiferenţă, justiţie nedreaptă, fapte prescrise", "10 ani, nimeni nu a plătit", "Cerem dreptate", "Au plecat la concert, nu au mai ajuns acasă".

"30 octombrie 2015, clipa în care România a ars #colectiv. 65 de vieți au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, povești. Nu știm nici acum câți ar fi putut fi salvați dacă nu 'aveam de toate'. Și nu putem uita. 10 ani mai târziu, corupția încă ucide în România. Infecțiile nosocomiale încă fac victime - mor bebeluși în spitale. Nu există încă o șansă reală de tratament și recuperare pentru marii arși. La 10 ani după tragedia de la #colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic. Și nimeni nu a plătit. Nimeni nu plătește. Dosarele clasate și sentințele anulate nu sunt justiție! Victimele merită ca vinovații să plătească. (...) Pe 30 octombrie, ieșim din nou în stradă", anunțau organizatorii pe Facebook.

În fața fostului club Colectiv, unde au fost așezate poze cu chipurile celor care au dispărut în urmă cu 10 ani, au fost depuse joi coroane de flori și aprinse lumânări, un adevărat altar în amintirea celor 65 de victime.

Incendiul devastator de la Colectiv a izbucnit după aprinderea artificiilor, care au atins un material inflamabil de pe stâlpi, provocând un incendiu violent și extrem de rapid. Lipsa ieșirilor de urgență, supra-aglomerarea, materialele toxice și fumul dens au dus la 65 de morţi și sute de răniți, mulți cu arsuri grave.

Tragedia a pornit o uriașă revoltă publică față de corupție, nereguli administrative și sistemul medical, ducând la demisia guvernului de la acea vreme. Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al formaţiei Goodbye to Gravity, cântă din nou.