10 ani de la Colectiv. Singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity cântă din nou. Mesajul lui Andrei Găluț

10 ani de la Colectiv. Singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity cântă din nou. Mesajul lui Andrei Găluț. Sursă Foto captură video Youtube/The Memento Project.

La zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity cântă din nou. Andrei Găluț, solistul formației, a vorbit pentru prima dată în public de la tragedia care a declanșat cele mai mari proteste anticorupție din istoria recentă a României. Artistul a spus că nu a renunțat la muzică, iar chitara i-a fost alături chiar și pe patul de spital. Andrei Găluț a adăugat că oamenii nu trebuie să uite ce s-a întâmplat în urmă cu zece ani. El, împreună cu alți zece supraviețuitori, lansează The Memento Project — un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu, relatează Agerpres.

„Cred că oamenii trebuie să-şi amintească ce ni s-a întâmplat şi sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur şi mai cinstit decât l-am moştenit”, a spus Andrei Găluț la zece ani de la incendiul în care au murit toți colegii și prietenii lui din trupa Goodbye to Gravity,

Două melodii emblematice ale Goodbye to Gravity, ,,The Day We Die'' şi ,,The Cage'', au fost înregistrate din nou, în formă acustică, potrivit unui comunicat URock, în cadrul Memento Project.

The Memento Project reprezintă prima apariţie publică a solistului Andrei Găluţ după 10 ani de absenţă de pe scena muzicală. Cântărețul a avut nevoie de tratamente medicale de lungă durată, inclusiv operații de reconstrucţie.

Tânărul a povestit că a început să lucreze la melodiile înregistrate din nou încă de pe patul de spital. Chitara i-a devenit alinare în timpul procedurilor medicale dureroase pentru a-și recăpăta mobilitatea mânilor.

„Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital. M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilităţii mâinilor şi braţelor, cât şi ca suport psihic în anii tulburi şi extrem de grei, care au urmat incendiului. Ideea numelui de Memento mi s-a părut potrivită pentru acest proiect muzical, care vine să marcheze punctul comemorativ de 10 ani”, a spus cântărețul.

Andrei Găluț a vorbit și despre semnificația piesei „The Day We Day”, care a devenit imnul mișcărilor anticorupție post-Colectiv.

,,Cele două piese reprezintă ambele albume ale formaţiei. ,,The Cage'' a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar 'The Day We Die' este piesa care a devenit emblematică în mişcările civice anti-corupţie din ţară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte şi pe maşini, brodate pe haine şi purtate în sufletele oamenilor care îşi doresc schimbarea în bine a României”, a spus artistul.

Proiectul reuneşte nume celebre din undergroundul românesc

,,The Day We Die'': Cristian Răducanu (Bucium) la tobe, Vlad Buşcă (L.O.S.T.) la bas, Cosmin Lupu la chitară şi voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Alex Penescu la pian, Costin Dumitrache la mellotron, Mihai Balabaş (Bucium) la vioară şi Andrei Găluţ (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

,The Cage": Pavlos Popovici (The Longest Heartbreak) la tobe, Andrei Zamfir la bas, Cosmin Lupu la chitară & voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Costin Dumitrache la chitară şi Andrei Găluţ (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

Toate fondurile strânse ca urmare a exploatării videoclipului şi a pieselor vor fi donate Asociaţiei ,,În numele lui Alexandru”, înfiinţată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, tânărul de 19 ani care a murit din cauza infecţiilor nosocomiale contractate în spitalele româneşti.

,,În numele lui Alexandru"” oferă sprijin persoanelor care au suferit arsuri şi familiilor acestora. Cei care doresc să facă donaţii directe către asociaţie, o pot face în contul acesteia, direcţionând 3,5% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit al companiei.

Toate detaliile sunt disponibile pe https://www.innumeleluialexandru.ro/doneaza/.

Potrivit comunicatului citat, dincolo de a fi un demers muzical, The Memento Project este o mărturie a rezilienţei oamenilor, dar şi a creaţiei artistice, în faţa celor mai cumplite circumstanţe pe care le poate crea corupţia.

Zece muzicieni supravieţuitori, alături de solistul Goodbye to Gravity, Andrei Găluţ, omagiază memoria victimelor incendiului, dar şi pe cea a tuturor celor care au murit sau au fost răniţi în tragediile care n-au încetat să se petreacă în România, „ca un semn sfâşietor că suntem departe de-a fi învăţat ceva din Colectiv”.