Europa construiește un scut antirachetă similar cu “Iron Dome”. Amenințările ar putea fi detectate de la o distanță de 5.000 km

Un nou sistem european antirachetă, similar cu "Iron Dome", va putea să detecteze lansări de rachete de la o distanță de până la 5.000 km folosind o rețea de sateliți, radare și inteligență artificială - marcând o trecere de la apărarea aeriană tradițională la sisteme de război complet integrate, bazate pe date, potrivit unei analize dagens.com.

Europa se îndreaptă către o nouă generație de apărare aeriană - una care arată mai puțin ca un scut antirachetă tradițional și mai mult ca o rețea digitală complet integrată.

Gigantul francez al apărării Thales a dezvăluit SkyDefender, un sistem multistratificat conceput pentru a detecta și intercepta un potențial atac, de la drone low-cost la rachete hipersonice. La cel mai avansat nivel, sistemul poate identifica amenințări de la distanțe de până la 5.000 de kilometri, cu mult înainte ca acestea să ajungă în spațiul aerian european.

SkyDefender va conecta radare, sateliți, senzori și interceptori într-o singură arhitectură coordonată.

În centru se află un strat de comandă care procesează datele primite și distribuie răspunsuri în timp real - transformând efectiv apărarea aeriană într-o problemă de rețea, mai degrabă decât una pur militară.

Detectarea amenințărilor începe în spațiu

Cel mai semnificativ avantaj al sistemului este cât de devreme poate detecta amenințările. Senzorii infraroșii bazați pe sateliți, dezvoltați de Thales Alenia Space, pot identifica lansările de rachete aproape imediat după aprindere. Acest lucru se întâmplă înainte ca obiectul să fie vizibil pentru radarul terestru.

Odată detectată, urmărirea este predată sistemelor radar cu rază lungă de acțiune, cum ar fi SMART-L, care pot monitoriza ținte la distanțe de până la 5.000 de kilometri.

Această abordare de detectare stratificată prelungește timpul de reacție - unul dintre cei mai importanți factori în apărarea modernă antirachetă.

SkyDefender este conceput ca o structură de apărare pe mai multe niveluri, în care diferite sisteme gestionează diferite raze de acțiune și tipuri de amenințări.

La distanță mică, ForceShield protejează infrastructura și unitățile militare de drone și amenințări de la joasă altitudine.

La distanță medie, sistemul SAMP/T NG - dezvoltat prin cooperare europeană - poate intercepta ținte aflate la aproximativ 150 de kilometri distanță, susținut de radarul Ground Fire cu o rază de detecție de aproximativ 350 de kilometri.

Aceste straturi sunt concepute să se suprapună, asigurându-se că, dacă un sistem eșuează sau este copleșit, altele pot compensa. Rezultatul nu este un singur scut, ci o rețea defensivă distribuită.

Inteligența artificială ca motor de decizie

În centrul sistemului se află cortAIx, platforma de inteligență artificială a Thales. Rolul său este de a procesa cantități vaste de date primite - mult dincolo de ceea ce pot gestiona echipele umane în timp real.

Acest lucru este din ce în ce mai necesar, deoarece câmpurile de luptă moderne generează volume enorme de date, unde viteza analizei poate determina dacă un sistem are succes sau eșuează.

Construit pentru a se conecta la sistemele NATO

O altă caracteristică cheie este interoperabilitatea. SkyDefender este conceput pentru a se integra cu sistemele naționale existente și cu infrastructura NATO prin intermediul platformei sale de comandă SkyView. Aceasta permite apărarea diferitelor țări să opereze ca parte a unei rețele partajate, mai degrabă decât ca unități izolate.

Arhitectura modulară a sistemului înseamnă, de asemenea, că acesta poate evolua în timp, adăugând noi senzori, interceptori sau straturi software pe măsură ce amenințările se schimbă.

Pe măsură ce tehnologia rachetelor avansează - în special armele hipersonice - modelele tradiționale de apărare aeriană se luptă să țină pasul.

În acest context, amintim că SUA și aliații săi NATO își sporesc capacitatea de a detecta, urmări și viza amenințările reprezentate de drone de-a lungul frontierelor estice ale alianței. Prin cicluri rapide de testare de 90 de zile, concepute pentru a reproduce situații reale, forțele americane, aliații baltici și companiile de apărare construiesc o rețea de date partajată pentru o luare mai rapidă a deciziilor.