Ministerul Educației a aprobat 320 de noi programe școlare pentru liceu

1 minut de citit Publicat la 21:58 30 Apr 2026 Modificat la 21:58 30 Apr 2026

Noul set completează cele 90 de programe școlare deja aprobate / Foto: Getty Images

Un nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal, elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară, au fost aprobate, a anunțat, joi, Ministerul Educației și Cercetării, notează Agerpres.

Noul set completează cele 90 de programe școlare deja aprobate.

Astfel, au fost aprobate 10 de programe școlare pentru: Matematică (CS) pentru filiera tehnologică, toate profilurile și calificările, Matematică aplicată în științe sociale (profil umanist), în arhitectură (profil artistic), Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), trunchi comun, clasele a X-a - a XII-a, pentru toate filierele.

De asemenea, au fost aprobate trei programe școlare pentru studiul limbilor moderne L1 și L2, în regim intensiv, după cum urmează: chineză, engleză, franceză, italiană, portugheză, spaniolă, rusă, turcă.

Conform sursei citate, au fost aprobate 170 de programe școlare pentru discipline obligatorii din curriculumul de specialitate pentru profilul teologic, pentru toate cultele recunoscute: Ortodox, Romano-Catolic (limba română și limba maghiară), Greco-Catolic, Reformat, Baptist, Penticostal, Adventist de Ziua a Șaptea, Musulman, Unitarian.

Programele vizează discipline teologice, istorice, artistice, muzicale, precum și discipline aplicative și de practică de specialitate.

Ministerul Educației și Cercetării adaugă că au fost aprobate 32 de programe școlare pentru limba și literatura maternă, precum și pentru discipline de tip gramatică aplicată, destinate învățământului liceal, pentru trunchiul comun (TC) și/sau curriculumul de specialitate (CS), după caz, în următoarele limbi: maghiară, germană, ucraineană, slovacă, sârbă, croată, cehă, polonă, rusă, italiană, turcă, rromani, bulgară, neogreacă.

''Programele vizează atât școlile și clasele cu predare în limbile minorităților naționale, cât și școlile și clasele cu predare în limba română, pentru filierele teoretică, tehnologică și vocațională'', menționează aceeași sursă.

Totodată, au fost aprobate și 105 programe școlare pentru filiera vocațională, profilul artistic, destinate curriculumului de specialitate, pentru toate specializările.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că vor urma alte noi etape de punere în transparență instituțională care vor completa necesarul de programe școlare pentru învățământul liceal.