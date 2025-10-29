Mai mulți turiști sunt blocați pe Muntele Everest. Un elicopter s-a prăbușit în timp ce încerca să-i salveze

Meteorologii au prognozat ploi abundente şi zăpadă joi şi vineri în urma trecerii ciclonului Montha. Foto: Getty Images

Zonele nepaleză și chineză ale Muntelui Everest au fost închise pentru turiști, miercuri, din cauza unor ninsori neobișnuite pentru această perioadă a anului. Un elicopter s-a prăbușit în zăpadă în timp ce încerca să salveze excursioniști blocați pe munte, relatează Agerpres. Nu se știe deocamdată dacă aeronava îi adusese deja pe drumeții surprinși de zăpadă înapoi.



Vizitată de mii de excursionişti şi de alpinişti, regiunea din jurul Muntelui Everest a fost acoperită de un strat de zăpadă începând de luni după ce un ciclon din Golful Bengal a măturat India, declanşând un al doilea episod sever de zăpadă în Himalaya luna aceasta.

Traseele pe Everest din Tibet și Nepal au fost închise

Autorităţile din Nepal au sistat drumeţiile pe multe trasee din cauza ploii de la altitudini mai mici şi a ninsorilor abundente de pe traseele de la altitudini mai mari şi le-au recomandat drumeţilor să nu facă excursii în regiunile Annapurna, Manaslu şi Dhaulagiri, zone unde se află cele mai înalte vârfuri din lume.



Un mic elicopter privat care zbura către Lobuche, în apropierea taberei de bază Everest, pentru a salva mai mulţi excursionişti rămaşi blocaţi s-a prăbuşit la aterizare, a precizat Gyanendra Bhul, purtător de cuvânt al Autorităţii pentru Aviaţie Civilă din Nepal.



În înregistrarea CAAN, elicopterul, care a alunecat pe zăpadă în momentul aterizării, s-a prăbuşit pe o parte. Pilotul a supravieţuit şi a fost extras ulterior din elicopter. Nu se ştie dacă elicopterul adusese excursioniştii rămaşi blocaţi pe munte.



Meteorologii au prognozat ploi abundente şi zăpadă joi şi vineri în urma trecerii ciclonului Montha, care s-a dezlănţuit deasupra statului Andhra Pradesh, sudestul Indiei, marţi seară.



În partea tibetană a Everestului, vânzarea de bilete e suspendată de marţi după-amiază din cauza drumurilor cu polei şi a vizibilităţii scăzute, care fac imposibil traficul vehiculelor, potrivit departamentului de turism din comitatul Tingri.



Nu se ştie dacă sunt turişti rămaşi blocaţi în regiunea tibetană a Everestului. Biroul de presă al guvernului tibetan nu a dat curs imediat unei cereri de informaţii din partea Reuters.

O mie de turiști, blocați pe Muntele Everest

La începutul lunii octombrie, un viscol a dus la blocarea a sute de drumeţi în apropierea versantului estic al Everest de pe partea tibetană.

Toţi excursioniştii au fost extraşi în siguranţă în urma unei operaţiuni pe scară largă, care s-a extins pe mai multe zile în condiţiile unor temperaturi negative.