Calm în mijlocul furtunii: povestea ghidului care a salvat zeci de drumeți de pe Everest

În total, 580 de excursionişti şi peste 300 de ghizi şi însoţitori s-au refugiat în micul oraş Qudang pentru a se adăposti / Foto: Profimedia Images

Când furtuna de zăpadă a lovit versanții estici ai Muntelui Everest, Shu Wei, ghid montan, a știut că nu era un viscol ca oricare altul, dar nu-și putea permite luxul de a se panica. Avea în grijă zeci de drumeți care nu cunoșteau muntele la fel de bine ca el. Calmul său i-a ajutat și pe turiști să rămână stăpâni pe sine. În noaptea petrecută pe munte, în plină furtună, el a decis să-i adune pe toți într-un singur cort și le-a prezentat planul de salvare. A doua zi dimineață, Shu Wei a deschis drumul spre siguranță, iar toți membrii grupului său au ajuns teferi acasă, relatează The Guardian.

Aproape 1.000 de turiști au fost blocați pe versanții estici ai Muntelui Everest, în Tibet, după ce au fost surprinși de o furtună de zăpadă deosebit de puternică. Pentru coborârea lor de pe munte a fost declanșată o amplă operațiune de salvare din partea autorităților locale și a sătenilor.

Vremea nu era grozavă de când Shu Wei și grupul său au pornit în drumeție. Puțin ploaie măruntă și frig. Cel puțin la prima vedere.

„Nu a încetat să ningă toată noaptea.”

În timp ce conducea grupul de-a lungul potecii mărginite de vârfuri glaciare spectaculoase, ghidul Shu Wei, în vârstă de 32 de ani, se simțea din ce în ce mai neliniștit. Știa că vremea la munte poate fi imprevizibilă și periculoasă, dar această ninsoare era diferită de tot ce văzuse el până acum.

La câteva zile după ce porniseră la drum, o furtună mortală s-a format deasupra lor, lovind Tibetul și Nepalul cu ploi și zăpadă abundentă. Dintr-o dată ploaia măruntă s-a transformat în ninsoare în toată regula.

„Până la ora 8 seara ajunsese deja până la genunchi,” a spus el. „Și nu a încetat să ningă toată noaptea.”

În acea seară, după cină, turiștii s-au retras în corturi. Ningea atât de abundent încât nu răzbeau să curețe zăpada.

„Se aduna treptat tot mai sus, aproape ajungând la ferestrele cortului meu,” a spus drumețul Wu Bin. „În acel moment am început să simt că situația devenea îngrijorătoare”

Ghizii montani au decis să-i mute pe toți la un loc, într-un cort de luat masa, unde au aprins focuri pentru a se încălzi și a discuta următorii pași. Shu le-a explicat că ar putea rămâne blocați acolo câteva zile, dar dacă vremea se îmbunătățește, vor coborî dimineața.

„Când am auzit ghidul spunând că s-ar putea să fim blocați, m-am simțit destul de îngrijorat,” spune Wu. „M-am gândit că, dacă e vorba doar de una sau două zile, probabil mă pot descurca, dar dacă ar dura mai mult, ar fi greu de știut ce să facem, iar acea incertitudine era stresantă.”

După o noapte fără somn, grupul a decis să plece dimineața. Coborârea de pe munte le-a luat toată ziua. La început erau doar ei. Dar curând li s-au alăturat și alte grupuri care încercau, de asemenea, să scape. Un șir de drumeți înainta încet prin zăpada până la genunchi, în aerul subțire de mare altitudine.

„După ce am mers cam doi kilometri, au fost aduse niște iaci pentru a deschide drumul, ceea ce a făcut ca înaintarea să fie mult mai rapidă și ne-a ajutat să ieșim mai repede din munți. Pe drum am întâlnit mulți localnici care au venit să ajute la operațiunile de salvare.

Ne-au oferit provizii, apă caldă, mâncare și băuturi. Când am ajuns în cele din urmă la punctul de ieșire, ni s-au oferit chiar și tăiței instant,” și-a amintit Shu, un ghid experimentat care a lucrat ani de zile pe Platoul Sichuanului de Vest.

Peste 1000 de persoane, ghizi și turiști, au fost salvați

Publicațiile specializate în alpinism au spus că existau prognoze meteo nefavorabile, menționând că expedițiile de pe vârfurile din apropiere se întorseseră cu câteva zile mai devreme, iar autoritățile locale din turism închiseseră vânzările de bilete și drumurile pentru weekend.

Pe rețelele sociale chineze, unii s-au întrebat dacă drumețiile au fost totuși permise pentru a profita de afluxul de turiști din perioada sărbătorii.

Știrile chineze despre incident au fost relativ puține pe durata operațiunilor de salvare. Mass-media de stat, strict controlată, limitează adesea relatările despre evenimente negative, mai ales înainte ca acestea să fie rezolvate. De asemenea, există bariere suplimentare de informare deoarece Tibetul, unde au avut loc salvările, se află sub un control și mai strict din partea autorităților chineze.

Până marți, aproape 900 de persoane — inclusiv 580 de drumeți și 300 de crescători de iaci și ghizi locali — fuseseră evacuate de pe munte. Majoritatea au ajuns sau au fost ajutate să ajungă într-un sat din apropiere, Qudang. Furtuna a prins, de asemenea, 251 de persoane în Qinghai, la nord de Tibet, unde un drumeț taiwanez a murit de hipotermie și rău acut de altitudine, potrivit presei de stat.

În Xinjiang, 300 de drumeți au fost convinși de autorități să se întoarcă, iar o persoană a fost spitalizată.