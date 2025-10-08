Turiștii care au rămas blocaţi pe Muntele Everest din cauza ninsorilor abundente au fost salvaţi

În total, 580 de excursionişti şi peste 300 de ghizi şi însoţitori s-au refugiat în micul oraş Qudang pentru a se adăposti / Foto: Profimedia

Toţi excursionştii rămaşi blocaţi weekend-ul trecut în urma ninsorilor abundente la poalele muntelui Everest, pe versantul tibetan (în vestul Chinei), au fost salvaţi, a relatat miercuri dimineaţă agenţia de presă Xinhua, informează AFP, potrivit Agerpres.

În total, 580 de excursionişti şi peste 300 de ghizi şi însoţitori s-au refugiat în micul oraş Qudang pentru a se adăposti, a precizat agenţia, citând autorităţile locale.

Sute de persoane rămăseseră blocate din cauza vremii nefavorabile în cursul weekend-ului, fie în vale, fie în taberele aflate pe versanţii de la poalele Everestului.

Autorităţile au lansat operaţiuni de salvare care au mobilizat sute de persoane, ajutate de cai şi de iaci, la altitudini de câteva mii de metri.

Vizitatorii au început să sosească în număr mare de la mijlocul săptămânii trecute în munţii din vestul Chinei, cu ocazia celor opt zile de vacanţă naţională care se încheie miercuri.

În această perioadă, activitatea turistică creşte considerabil.

Fenomene meteo extreme în China

China se află în mijlocul vacanței naționale de o săptămână, cunoscută sub numele de „Săptămâna de Aur”, o perioadă de vârf pentru turismul intern.

De obicei, luna octombrie oferă cer senin și temperaturi blânde, fiind una dintre cele mai potrivite perioade pentru drumeții în zona Everestului.

Mulți excursioniști aleg traseul prin Valea Karma, o rută mai puțin cunoscută, dar spectaculoasă, către baza Everestului - care oferă și o priveliște asupra celui mai înalt vârf din lume.

Deși numeroși oameni încearcă anual să ajungă pe vârf, ascensiunea rămâne una extrem de periculoasă.

În ultimii ani, regiunea s-a confruntat cu probleme legate de supraaglomerare, impact asupra mediului și mai multe tentative de escaladare soldate cu decese.

Zona se confruntă acum cu fenomene meteo extreme.

În cealaltă parte a Chinei, taifunul Matmo a atins țărmul pe coasta de est a țării, forțând aproximativ 150.000 de persoane să-și evacueze locuințele.

De asemenea, Nepalul vecin a fost lovit de ploi torențiale și inundații care au ucis cel puțin 47 de persoane, au blocat drumuri și au distrus poduri.