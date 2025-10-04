China anulează zboruri, servicii feroviare şi închide magazine în aşteptarea taifunului tropical Matmo

1 minut de citit Publicat la 15:55 04 Oct 2025 Modificat la 16:00 04 Oct 2025

Provinciile Hainan şi Guangdong şi-au intensificat planurile de urgenţă în caz de taifun. Sursa foto: X / @InfoR00M & Getty Images

Autorităţile chineze vor anula zboruri şi vor închide magazine sâmbătă, în condiţiile în care taifunul tropical Matmo se îndreaptă spre provinciile sudice Hainan şi Guangdong, chiar în perioada extrem de aglomerată a călătoriilor prilejuite de sărbătoarea naţională, informează AFP, conform Agerpres.

Potrivit Centrului meteorologic naţional chinez (NMC), taifunul Matmo ar urma să atingă uscatul duminică dimineaţă, în mijlocul unei vacanţe la nivel naţional de opt zile, perioadă în care numeroşi turişti chinezi vizitează insula tropicală Hainan.

Toate zborurile de pe Aeroportul Internaţional Meilan Haikou, care deserveşte capitala provinciei Hainan, vor fi anulate începând de sâmbătă, la ora 23:00, a anunţat agenţia de presă Xinhua. "Furtuna Matmo urmează să lovească nordul Vietnamului în perioada 5 - 6 octombrie. Navele sunt sfătuite să fie precaute", au scris oficialii de la Departamentul Meteorologic Thailandez într-o postare pe reţeaua socială X.

The Thai Meteorological Department warns of heavy rainfall in central Thailand and Bangkok, with “MATMO” storm set to hit northern Vietnam on Oct 5-6. Ships advised to exercise caution. #weatherhttps://t.co/D3ZIZe0ind — Thenationthailand (@Thenationth) October 4, 2025

Aeroportul trebuia iniţial să primească peste 632.000 de pasageri în perioada 1-8 octombrie, pentru vacanţa de ziua naţională şi festivalul de la mijlocul toamnei, potrivit grupului Hainan Airport, care administrează aeroportul.

La Haikou, autorităţile intenţionează, de asemenea, să suspende cursurile şcolare, transportul public şi lucrările de construcţii începând de sâmbătă după-amiază. Magazinele vor fi şi ele obligate să închidă.

Provinciile Hainan şi Guangdong şi-au intensificat planurile de urgenţă în caz de taifun, autorităţile avertizând că ploile abundente şi vânturile puternice ar putea provoca viituri şi alunecări de teren.

Au fost anulate şi numeroase servicii feroviare, iar bărcile de pescuit au primit ordin să revină în port.

Ploi torenţiale ar putea afecta, de asemenea, provincia Yunnan şi regiunea Guangxi, ambele situate în sudul Chinei.

Taifunul Matmo ar urma să aducă vânturi cu viteze de până la 160 km/h, înainte ca intensitatea sa să înceapă să scadă treptat după ce va atinge uscatul, a indicat sâmbătă NMC.