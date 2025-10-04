Atenţionare de călătorie de la MAE pentru Nepal, din cauza ploilor torenţiale care pot inunda capitala

Românii sunt îndemnaţi să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale şi să monitorizeze îndeaproape mass-media locală. Foto: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru românii care sunt sau vor să meargă în Republica Federală Democratică Nepal. Potrivit Departamentului pentru Hidrologie şi Meteorologie din acest stat, în perioada 4 - 6 octombrie, capitala Kathmandu şi alte zone din ţară vor fi afectate de fenomene meteo extreme - ploi abundente care ar putea genera inundaţii şi alunecări de teren, scrie Agerpres.



În acest context, arată un comunicat al MAE, pot fi înregistrate restricţionări ale traficului rutier (în special către şi dinspre capitala Kathmandu) şi perturbări ale traficului aerian.



Cetăţenii români sunt sfătuiţi să manifeste precauţie în zonele afectate, să evite deplasările care nu sunt strict necesare, iar în cazul în care primesc alerte telefonice cu privire la alunecări de teren sau inundaţii în zona în care se află, să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale şi să monitorizeze îndeaproape mass-media locală.



MAE recomandă cetăţenilor români aflaţi în R.F.D. Nepal să consulte pagina web a Departamentului pentru Hidrologie şi Meteorologie din acest stat (https://www.dhm.gov.np).



Autorităţile locale informează că străinii aflaţi în dificultate din cauza vremii extreme pot apela numărul de urgenţe 1144 (Tourism Crisis Hotline) al poliţiei turistice.



Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon dedicat urgenţelor consulare al Ambasadei României la New Delhi (+91 81 30303444).



MAE recomandă consultarea paginilor web https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie) şi https://www.newdelhi.mae.ro.