Peste 200 de turiști sunt în continuare blocați pe Muntele Everest. Cei salvați descriu clipe teribile: „Am avut noroc că am scăpat”

3 minute de citit Publicat la 19:08 06 Oct 2025 Modificat la 19:08 06 Oct 2025

Echipele de salvare au reușit să evacueze 350 de persoane de pe munte în micul oraș Qudang. În imagine au fost surprinși turiștii la baza Tangxiang din Valea Karma. Foto: Profimedia Images

Cel puțin un turist a murit, iar peste 200 sunt în continuare blocați pe versanții estici ai Muntelui Everest, în Tibet, după ce au fost surprinși de o furtună de zăpadă deosebit de puternică. Cei care au fost salvați descriu clipe teribile: mulți au făcut hipotermie, zăpada trebuia curățată din zece în zece minute pentru a nu fi îngropați de vii sub corturi, iar traseul de întoarcere a fost unul deosebit de periculos. Oamenii spun că deși sunt drumeți experimentați nu au mai văzut vreodată o asemenea furtună și sunt norocoși că au fost salvați, relatează BBC.

Primii fulgi de zăpadă au început să cadă vineri seară, dar furtuna s-a intensificat în timpul weekendului. Localnicii au dat dovadă de o mobilizare extraordinară și sute dintre ei s-au alăturat salvatorilor pentru a curăța zăpada care bloca accesul în zona care se află la o altitudine de peste 4.900 de metri.

Echipele de salvare au reușit să evacueze 350 de persoane de pe munte în micul oraș Qudang, iar autoritățile sunt în contact cu alpiniștii care sunt în continuare blocați, potrivit presei de stat chineze, citată de BBC.

„Am avut mare noroc că am scăpat”

Fotograful de natură Dong Shuchang s-a numărat printre sutele de turiști care au venit în zonă în timpul „Săptămânii de Aur” din China. Abia aștepta să surprindă măreția Himalayei de pe versanții tibetani, însă furtuna de zăpadă a izbucnit la doar câteva ore după ce a început drumeția, sâmbătă.

„Fulgerele și tunetele nu se opreau. Ninsorile erau atât de puternice încât abia am putut dormi”, a povestit Dong.

Grupul cu care se afla a atins altitudinea de 4.600 de metri înainte de a decide să facă cale întoarsă.

„Jachetele noastre de vânt și pelerinele de ploaie nu făceau față zăpezii. Eram toți uzi leoarcă”, a spus el, adăugând că mai multe persoane din grupul său, format din 20 de oameni, prezentau semne de hipotermie.

Tânărul de 27 de ani a fost de mai multe ori în lanțul muntos Himalaya, dar spune că „niciodată” nu a mai văzut o vreme ca aceasta. Drumul de întoarcere a fost foarte periculos, traseul era acoperit de zăpadă umedă și lapoviță.

„Toată lumea se mișca încet. Traseul era foarte alunecos. Am tot căzut din cauza gheții”, a spus el.

Dong și grupul său au petrecut noaptea trecută într-o cameră de hotel din Qudang. Furtuna de zăpadă s-a potolit abia luni dimineață.

„Suntem pur și simplu ușurați că am primit ajutor și sprijin”, a declarat el.

Chen Geshuang, care făcea parte din același grup de drumeție, a spus că zăpada avea aproximativ un metru adâncime atunci când au început retragerea, duminică.

„Toți suntem excursioniști cu experiență. Dar această furtună de zăpadă a fost extrem de greu de suportat. Am avut mare noroc că am scăpat. Zăpada din acest an a fost excepțională”, a spus Chen.

O altă femeie a declarat pentru BBC că soțul ei, care a fost prins în furtuna de zăpadă, cobora încet din munți, însă stratul gros de zăpadă făcea retragerea extrem de dificilă.

„Chiar și pentru salvatori e greu — trebuie să curețe zăpada pentru a face o potecă. Sper ca soțul meu să ajungă la salvatori în siguranță”, a spus femeia, care a preferat să-și păstreze anonimatul.

Bărbatul i-a povestit că abia a dormit în cort, deoarece îi era teamă că va fi îngropat de viu sub straturile de zăpadă.

Un alt excursionist, Eric Wen, a declarat pentru Reuters că trei persoane din grupul său au suferit de hipotermie, deși erau îmbrăcate corespunzător. Aceștia au dormit foarte puțin, deoarece ningea prea tare și trebuiau să curețe zăpada la fiecare zece minute.

„Altfel, corturile s-ar fi prăbușit”, a explicat el.

Fenomene meteo extreme în China

China se află în mijlocul vacanței naționale de o săptămână, cunoscută sub numele de „Săptămâna de Aur”, o perioadă de vârf pentru turismul intern.

De obicei, luna octombrie oferă cer senin și temperaturi blânde, fiind una dintre cele mai potrivite perioade pentru drumeții în zona Everestului.

Mulți excursioniști aleg traseul prin Valea Karma, o rută mai puțin cunoscută, dar spectaculoasă, către baza Everestului — care oferă și o priveliște asupra celui mai înalt vârf din lume.

Deși numeroși oameni încearcă anual să ajungă pe vârf, ascensiunea rămâne una extrem de periculoasă.

În ultimii ani, regiunea s-a confruntat cu probleme legate de supraaglomerare, impact asupra mediului și mai multe tentative de escaladare soldate cu decese.

Zona se confruntă acum cu fenomene meteo extreme.

În cealaltă parte a Chinei, taifunul Matmo a atins țărmul pe coasta de est a țării, forțând aproximativ 150.000 de persoane să-și evacueze locuințele.

De asemenea, Nepalul vecin a fost lovit de ploi torențiale și inundații care au ucis cel puțin 47 de persoane, au blocat drumuri și au distrus poduri.