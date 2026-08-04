Ce se întâmplă dacă vecinii contestă limitele proprietății în cadrul lucrărilor de cadastru?

Înregistrarea sistematică ajută la clarificarea limitelor proprietăților și la actualizarea evidențelor cadastrale și de carte funciară.

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pot apărea situații în care limitele unui imobil sunt contestate de vecini sau nu coincid cu modul în care terenul este folosit în prezent. Astfel de situații pot fi întâlnite mai ales în cazul proprietăților vechi, al terenurilor fără garduri, al imobilelor moștenite sau al zonelor în care limitele au fost stabilite în timp pe baza unor repere informale.

Înregistrarea sistematică are rolul de a identifica, măsura și înscrie gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Prin acest proces, informațiile din documente sunt corelate cu situația identificată în teren și cu evidențele existente, pentru ca proprietățile să fie înregistrate cât mai corect.

De ce pot apărea contestații privind limitele proprietății?

Contestațiile privind limitele pot apărea din mai multe motive. Uneori, actele de proprietate sunt vechi sau nu conțin descrieri suficient de precise ale amplasamentului. În alte cazuri, planurile sau schițele existente nu mai corespund situației actuale din teren.

De asemenea, limitele folosite efectiv de proprietari pot fi diferite de cele care rezultă din documentele disponibile. Gardurile, drumurile de acces, șanțurile, construcțiile sau alte repere existente pot influența percepția asupra limitei dintre două proprietăți.

Pot exista și situații în care mai multe persoane revendică același teren sau în care vecinii au opinii diferite privind amplasamentul exact al limitei. În aceste cazuri, lucrările de înregistrare sistematică ajută la identificarea neconcordanțelor și la clarificarea informațiilor tehnice și juridice.

Cum sunt analizate limitele în cadrul lucrărilor?

În etapa de identificare și măsurare, echipele prestatorului lucrărilor analizează documentele puse la dispoziție de proprietari/deținători, informațiile existente în evidențele primăriei, datele furnizate de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, precum și situația constatată în teren.

Participarea proprietarilor/deținătorilor este importantă, deoarece aceștia pot indica amplasamentul imobilului, limitele cunoscute ale proprietății și eventualele aspecte care trebuie clarificate. La procesul de identificare pot participa și reprezentanți ai autorității publice locale, precum și alte persoane interesate.

În cazul în care există opinii diferite între vecini, informațiile sunt analizate pe baza documentelor disponibile și a măsurătorilor realizate în teren. Scopul este ca documentele tehnice ale cadastrului să reflecte cât mai corect situația imobilelor, atât din punct de vedere tehnic, cât și juridic.

Ce rol are afișarea documentelor tehnice?

După realizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt afișate public pentru verificare timp de 60 de zile, la sediul primăriei sau într-un alt loc anunțat public.

Această etapă este esențială pentru proprietari/deținători. În perioada de afișare, pot fi verificate informații precum titularul dreptului, amplasamentul imobilului, suprafața, limitele proprietății și categoria de folosință.

Dacă o persoană consideră că limitele înscrise în documentele tehnice nu reflectă situația corectă, aceasta poate formula cerere de rectificare, potrivit procedurilor prevăzute de lege. Cererea permite semnalarea și verificarea eventualelor neconcordanțe înainte de finalizarea lucrărilor și deschiderea noilor cărți funciare.

De ce este importantă colaborarea între proprietari și vecini?

Clarificarea limitelor proprietății este mai ușoară atunci când proprietarii/deținătorii colaborează cu echipele de cadastru, cu reprezentanții primăriei și, acolo unde este cazul, cu vecinii. Punerea la dispoziție a documentelor, participarea la identificarea imobilelor și verificarea informațiilor afișate public contribuie la realizarea unor evidențe cadastrale corecte.

În situațiile în care există diferențe sau contestații, este important ca acestea să fie semnalate în perioada de afișare publică, pentru a putea fi analizate înainte de finalizarea procesului. Astfel, înregistrarea sistematică devine o etapă de clarificare a situației proprietăților și de actualizare a informațiilor existente.

O evidență clară a proprietăților

Prin lucrările de înregistrare sistematică, imobilele sunt integrate într-o evidență cadastrală și de carte funciară clară, unitară și actualizată. Stabilirea corectă a amplasamentului și a limitelor proprietăților contribuie la creșterea siguranței juridice și la reducerea neconcordanțelor care pot apărea în timp.

Înregistrarea sistematică nu înlocuiește dialogul dintre proprietari și nu elimină obligația acestora de a verifica informațiile publicate, dar oferă un cadru organizat prin care datele despre imobile pot fi analizate și clarificate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).