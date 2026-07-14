De la mingea din finală, la ținuta Shakirei. Mai multe obiecte de la Cupa Mondială 2026 vor fi scoase la licitație

Mai multe mingi vor fi puse în vânzare, inclusiv una care va fi folosită în timpul finalei din 19 iulie, pe stadionul MetLife din New Jersey / Foto: Getty Images

Christie's a anunţat marţi o licitaţie de obiecte utilizate în timpul Cupei Mondiale de fotbal 2026, inclusiv o minge care va fi folosită în finală şi ţinute purtate de artişti în timpul spectacolului din pauza meciului, transmite AFP, citată de Agerpres.

Această vânzare online, care se va desfăşura pe parcursul unei săptămâni, începe pe 22 iulie şi urmăreşte strângerea de fonduri pentru iniţiativa educaţională lansată de FIFA şi ONG-ul Global Citizen, un demers care îşi propune să colecteze 100 de milioane de dolari.

Printre loturile de atracţie se numără un top scurt de culoare galbenă şi pantalonii purtaţi de cântăreaţa columbiană Shakira în videoclipul piesei "Dai Dai", imnul oficial al Cupei Mondiale 2026.

Ţinuta pe care ea o va purta în timpul reprezentaţiei sale din cadrul primului spectacol din pauza finalei Cupei Mondiale - un eveniment muzical de 11 minute la care vor participa şi Madonna, Justin Bieber şi BTS - va fi, de asemenea, scoasă la licitaţie.

Mai multe mingi vor fi puse în vânzare, inclusiv una care va fi folosită în timpul finalei din 19 iulie, pe stadionul MetLife din New Jersey, precum şi o alta utilizată în meciul de deschidere din Mexic, luna trecută.

De asemenea, vor fi scoase la licitaţie un tricou al Argentinei din 2022, semnat de starul Lionel Messi, şi un tricou al echipei masculine a SUA, autografiat de jucătorii acesteia.