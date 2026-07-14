CM 2026: Macron anunţă un minut de reculegere înaintea semifinalei Franţa-Spania, în memoria victimelor atentatului de la Nisa din 2016

Macron anunţă un minut de reculegere înaintea semifinalei Franţa-Spania de la CM 2026. Sursa foto: Hepta

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat pe X că se va ține un minut de reculegere înaintea semifinalei Franţa - Spania de la CM 2026, de marţi, 14 iulie, ora 22.00, în direct la Antena 1 şi pe Antena PLAY, în memoria victimelor atentatului terorist de la Nisa din 2016.

Într-o postare pe contul său oficial pe X, Macron a precizat că acest omagiu va însemna comemorarea a 10 ani de la atacul din 14 iulie 2016, soldat cu 86 de morți și sute de răniți în timpul festivităților de Ziua Națională a Franței.

În postarea lui Macron se precizează: „Înainte de meciul dintre Franța - Spania, se va ține un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa, la zece ani de la evenimentele din 14 iulie 2016. Mulțumiri președintelui FIFA pentru că a răspuns solicitării Franței și tuturor francezilor mobilizați. Nu vom uita niciodată".

Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016.



Merci au Président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés.



Nous n’oublierons jamais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026

Ce s-a întâmplat în 2016

La 14 iulie 2016, tunisianul Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a intrat cu camionul în mulțimea strânsă pe celebra Promenade des Anglais din Nisa pentru focul de artificii de ziua națională. Bilanțul victimelor a fost de 86 de morți. Tunisianul a fost împușcat pe loc de forțele de ordine.

Atentatul de la Nisa a fost revendicat de organizația Stat Islamic, însă anchetatorii nu au putut pune în evidență nicio legătură între mișcarea jihadistă și Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.

Macron merge la finala CM 2026, dacă Franţa se califică

Emmanuel Macron nu va fi prezent la Dallas pentru semifinala împotriva Spaniei. În 2022 Macron, un mare fan al fotbalului, a participat atât la semifinală, cât și la finala Cupei Mondiale.

Totuşi, acum Macron a promis că jucătorii echipei naționale a Franţei se pot baza pe susţinerea lui dacă vor ajunge în finala Cupei Mondiale 2026, pe 19 iulie, la New York.