Erling Haaland s-a dus să se relaxeze în Sicilia după eliminarea de la Cupa Mondială 2026. Va participa și la o defilare de modă

Erling Haaland îşi petrece vacanţa în Siclia. Sursa foto: Instagram/ erling

Erling Haaland, fotbalistul norvegian, după eliminarea echipei sale naţionale de la Campionatul Mondial de fotbal, a ales Sicilia pentru a se relaxa. Presa italiană vehiculează că sportivul va participa şi la defilarea de modă Dolce & Gabbana.

Erling Haaland, vedeta lui Manchester City și a Norvegiei, a aterizat luni seară pe aeroportul din Catania pentru a participa la evenimentul exclusivist Dolce & Gabbana Haute Couture din Taormina și pentru a petrece câteva zile de vacanță pe coasta insulei, relatează La Repubblica. Invitat al celebrei case de modă italiene, campionul norvegian se va număra printre vedetele unuia dintre cele mai prestigioase evenimente itinerante ale verii, atrăgând în fiecare an personalități de top din lumea modei, sportului și divertismentului.

Aceasta nu este prima vizită a lui Haaland în Sicilia. În ultimii ani, atacantul norvegian a arătat o apreciere deosebită pentru insulă, captivat de peisajele sale și de entuziasmul fanilor săi. Printre cele mai semnificative amintiri se numără prestigiosul amical internațional jucat în 2025 pe stadionul Renzo Barbera între echipele Palermo și Manchester City, echipa lui Pep Guardiola. În fața unei mulțimi extraordinare, Haaland a fost cel care a înscris în prima repriză, înainte ca Guardiola să-și revizuiască complet echipa în repriza a doua. Palermo și Manchester City au acelaşi proprietar, adică City Football Group.

Tribunele stadionului Barbera au oferit un spectacol captivant, pe melodia trupei Oasis. Primirea l-a impresionat și pe Haaland, care a distribuit pe contul său de pe rețelele sociale imagini cu întreaga coregrafie și atmosfera trăită la Palermo, confirmându-și aprecierea pentru căldura publicului sicilian.

Prezența campionului în Sicilia a alimentat și creativitatea fanilor de pe rețelele sociale, unde videoclipurile amuzante în care Haaland este dublat într-un dialect sicilian perfect au devenit virale.