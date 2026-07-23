"Ne îndreptăm spre o furtună perfectă pe piața carburanților". Economist: România trebuie să stopeze urgent exporturile de motorină

80% din motorina pe care o consumăm vine din import și deja sunt probleme în acest sens. Sursa foto: Agerpres Foto

Economiștii avertizează că scăderile de taxe nu vor fi suficiente pentru ca românii să facă față crizei carburanților care apare la orizont odată cu oprirea livrărilor de țiței din Kazahstan, în urma atacurilor asupra unor petroliere. Pentru că România este dependentă în mare măsură de petrolul kazah pentru alimentarea rafinăriilor, această situație ar putea duce la un nou val de scumpiri.

În acest context, fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, miercuri seară, că a depus o iniţiativă legislativă care prevede TVA redus la combustibili, de la 21% la 19% şi reducerea accizei la motorina standard. De asemenea, acesta cere reinstituirea situaţiei de criză pe piaţă, pentru ca preţurile la pompă să scadă.

Economistul Adrian Negrescu a precizat pentru Antena 3 CNN că autoritățile trebuie să aibă ca prioritate verificarea stocurilor disponibile și stoparea exporturilor.

"Nu vor fi de ajuns aceste măsuri. Noi ne îndreptăm spre o furtună aproape perfectă pe piața carburanților și marea problemă devine disponibilitatea petrolului și a motorinei în România, pentru că, în momentul în care au dispărut din piață 63% din importurile de petrol, odată cu decizia Kazahstanului, deja avem probleme în a ne asigura carburanții în țara noastră și, mai ales, motorina".

România este dependentă de importurile de motorină

El atras atenția că 80% din motorina pe care o consumăm vine din import și deja sunt probleme în acest sens.

"Asta trebuie să rezolve autoritățile în primul rând, trebuie să stopăm exporturile, pentru că exportăm în momentul de față carburanți din România și să ne asigurăm că avem stocuri suficiente, pentru că e un mare semn de întrebare legat de existența acestor stocuri la companiile asociate Ministerului Energiei.

Reducerea taxelor e un fel de frecție la picior de lemn. Cred că marea problemă devine disponibilitatea. Încă nu suntem într-o criză majoră, nu trebuie să ne îmbulzim toți la pompă că se scumpește și cred că autoritățile trebuie să vadă în primul rând dacă avem stocuri suficiente și să vină cu decizii concrete menite să asigure disponibilitatea carburantului".