NASA a descoperit un crater pe Lună, de o dimensiune record. Este mai mare decât Colosseumul din Roma

Oamenii de știință au descoperit pe Lună un crater mai mare decât Colosseumul din Roma. FOTO: NASA

Oamenii de știință au descoperit pe Lună un crater mai mare decât Colosseumul din Roma care s-a format în urma unui impact puternic produs în urmă cu doi ani și care inițial nu a fost detectat. Craterul cu pereți abrupți are aproximativ 222 de metri în diametru și până la 43 de metri adâncime și este cel mai mare crater de impact cunoscut din Sistemul Solar format în perioada recentă.

Un eveniment de o asemenea amploare este estimat să aibă loc doar o dată la aproximativ 132 de ani, potrivit cercetătorilor. Descoperirea reprezintă o sursă importantă de informații pentru oamenii de știință, în contextul în care NASA se pregătește să construiască o bază pentru astronauți pe Lună, scrie NBC News.

"Acest eveniment reprezintă o observație extrem de rară din punct de vedere statistic, care apare practic o dată în viață", au scris cercetătorii într-unul dintre cele două studii dedicate descoperirii, publicate miercuri în revista Science Advances.

FOTO: NASA

Sonda spațială Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) a NASA a identificat craterul pe partea vizibilă a Lunii în mai 2024, la scurt timp după formarea sa în urma impactului unui fragment provenit de la un asteroid sau de la o cometă. Impactul asupra Lunii nu a fost detectat în timp real de telescoapele de pe Pământ sau din spațiu.

Imaginile realizate de camera cu unghi larg a sondei LRO nu au fost identificate imediat, fiind ascunse în volumul foarte mare de date colectate. Cercetătorii le-au observat abia în august 2025. Sonda a realizat apoi imagini mai detaliate în toamna anului trecut, iar descoperirea a fost confirmată la începutul acestui an.

Craterul, denumit în memoria lui Thomas McGetchin, fost director al Lunar and Planetary Institute din Houston, este de trei ori mai mare decât precedentul crater record identificat de LRO în urmă cu un deceniu. Suprafața Lunii, brăzdată de cratere încă din cele mai vechi timpuri, adăpostește unele dintre cele mai mari cratere de impact din Sistemul Solar, inclusiv unul cu un diametru de peste 2.400 de kilometri.

Acest impact recent a perturbat suprafața Lunii pe o distanță de peste 106 kilometri. Praful și solul stâncos au fost proiectate la un unghi mai mare decât estimaseră cercetătorii, potrivit lui Mark Robinson, cercetătorul - șef al camerelor de pe LRO, care lucrează la compania Intuitive Machines. Robinson este autorul principal al unuia dintre cele două studii.

Un studiu separat a identificat în jurul noului crater o zonă rece cu un diametru de aproximativ 6,4 kilometri.

Numeroasele cratere descoperite de LRO de la lansarea sa, în 2009, arată că stratul superior al solului lunar, cu o grosime de aproximativ 2,5 centimetri, este răsturnat de materialul proiectat de crater la fiecare 80.000 de ani, mai rapid decât se credea anterior, potrivit lui Robinson. Contrar ideii populare potrivit căreia urmele de pași lăsate de astronauții misiunilor Apollo în praful lunar vor rămâne pentru totdeauna, acestea "vor dispărea cu siguranță în acel interval de timp", a spus Robinson într-un e-mail.

Următorul pas este calcularea riscului ca materialul proiectat în urma unor astfel de impacturi să lovească viitoarea bază lunară planificată de NASA, a adăugat cercetătorul. "Aceste informații îi vor ajuta pe ingineri să consolideze structurile, astfel încât să nu fie nevoie să ne îngrijorăm în privința pagubelor sau, cel puțin, să ne îngrijorăm mai puțin."