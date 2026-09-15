Oare ce armă au trimis americanii în spaţiu? Cele două ipoteze luate în calcul și ce este o operațiune RPO

Specialiştii se întreabă oare ce armă au trimis americanii în spaţiu? Sursa foto: Profimedia

Anunțul Statelor Unite privind desfășurarea unei arme spațiale pe orbita Pământului a ridicat semne de întrebare cu privire la tipul de armament aflat efectiv în spațiu și la rolul pe care acesta l-ar putea juca în eforturile marilor puteri de a domina acest domeniu, notează BBC.

Washingtonul a oferit puține informații în cadrul anunțului său. Troy Meink, secretarul Forțelor Aeriene, a declarat că arma aflată „pe orbită” era necesară pentru protejarea forțelor americane împotriva acțiunilor inamice ostile, însă nu a furnizat detalii despre capacitățile acesteia sau despre momentul în care a fost plasată pe orbită.

Așadar, ce ar putea fi această armă și care este contextul general al evoluțiilor militare în spațiu? Cine altcineva ar mai putea deține armament similar?

Armatele avansate utilizează deja sateliți în spațiu pentru diverse scopuri, de la asigurarea unor comunicații securizate și misiuni de recunoaștere, până la furnizarea de informații precise de localizare pentru lovituri țintite și detectarea lansărilor de rachete.

Pe măsură ce conflictele militare devin tot mai avansate din punct de vedere tehnologic, analiștii anticipează o intensificare a utilizării echipamentelor militare în spațiu.

Dr. Bleddyn Bowen, cercetător asociat în domeniul științelor militare la Royal United Services Institute și conferențiar în astropolitică la Universitatea Durham, a declarat că poate doar să emită ipoteze cu privire la arma anunțată de SUA.

Ipotezele specialiştilor

„Mă aștept să fie vorba despre un anumit tip de platformă pentru război electronic sau bruiaj radio; probabil ar fi o armă antisatelit de natură ne-distructivă”, a afirmat el în cadrul emisiunii „Today” de la BBC Radio 4.

Astfel de sisteme de armament există deja pe Pământ și pot perturba comunicațiile prin satelit, a explicat el. „Dacă întrerupi legăturile radio, satelitul devine practic inutil.”

De asemenea, Bowen nu a exclus posibilitatea existenței unor arme mai periculoase și cu un impact mai perturbator, capabile să genereze cantități mari de deșeuri spațiale și distrugeri semnificative.

Un vehicul de distrugere cinetică, aproape exclus

„Mai puțin probabilă ar fi utilizarea unui vehicul de distrugere cinetică, adică un dispozitiv care lansează un proiectil capabil să lovească în plin un satelit și să-l distrugă”, a spus el.

„O altă posibilitate ar putea fi un satelit conceput pentru inspecție de aproape și capturare.”

Deși arma plasată pe orbită pare a fi o premieră, SUA, la fel ca rivalii lor din Rusia și China, dețin de ceva vreme arme care pot fi orientate și lansate spre spațiu.

De altfel, în ultimul deceniu, Rusia și China au efectuat tot mai multe manevre spațiale, cunoscute sub numele de operațiuni de întâlnire și proximitate (RPO), zburând periculos de aproape de sateliții occidentali.

„Teoretic, acești sateliți capabili de manevre de proximitate se pot transforma în sateliți de tip «vânător-ucigaș», fie prin coliziune directă, fie prin împingerea țintei în afara orbitei”, a declarat pentru BBC dr. Rod Thornton, conferențiar în domeniul studiilor privind apărarea și securitatea Rusiei la King's College din Londra.

Bowen adaugă că partea chineză a demonstrat capacități de „remorcare spațială”, precizând: „Un vehicul se poate apropia de un satelit, îl poate prinde și îl poate muta pe o altă orbită.”

Acesta, afirmă el, ar putea fi un aspect pozitiv, o modalitate de a elimina deșeurile spațiale, dar și de a scoate din uz sateliții funcționali.

Ruşii au rachete

Thornton susține că Rusia compensează lipsurile în materie de armament spațial și sateliți prin capacitățile sale de rachete.

„Rușii dispun de rachete lansate de la sol care pot fi trimise în spațiu pentru a lovi sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului. De asemenea, posedă rachete ASAT care pot fi lansate de la mare altitudine cu ajutorul aeronavelor”, explică el.

„Din perspectiva Rusiei, NATO deține mult mai mulți sateliți și tehnologie superioară față de ceea ce poate mobiliza armata rusă. Prin urmare, au investit masiv în sisteme ASAT pentru a «echilibra» într-o oarecare măsură situația pe câmpul de luptă.”

Thornton adaugă o observație care îndeamnă la seriozitate: „Ca ultimă soluție, rușii pot lansa și arme nucleare în spațiu, iar unda de șoc electromagnetică ar «prăji» orice satelit neprotejat pe o suprafață vastă.”

El afirmă că, având un număr redus de sateliți, Rusia ar ieși „marea câștigătoare” dintr-un eventual conflict spațial, care ar implica „rachete lansate în spațiu, sateliți de manevră concepuți să îi devieze sau să îi distrugă, precum și lasere de la sol”.