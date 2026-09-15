Racheta europeană Vega-C lansează cu succes sateliţii Sentinel-3C şi Flex. Ce vor monitoriza

Zborul a fost operat de compania italiană Avio, pentru care aceasta a fost a doua lansare din acest an de la portul spaţial european. Sursă foto: X- European Space Agency

Racheta europeană Vega-C, care a decolat luni seara de la Centrul Spaţial Kourou din Guyana Franceză, a lansat cu succes sateliţii Sentinel 3-C şi Flex pentru îmbunătăţirea detectării episoadelor extreme asociate schimbărilor climatice, informează marţi AFP, citată de Agerpres.

Cei doi sateliţi de observare a Pământului au fost plasaţi pe o orbită heliosincronă, la aproximativ două ore de la decolarea de luni, la ora locală 22:21 (01:21 GMT, marţi), a constatat un corespondent AFP aflat la baza spaţială din Guyana.

Zborul a fost operat de compania italiană Avio, pentru care aceasta a fost a doua lansare din acest an de la portul spaţial european.

Dezvoltat de Thales Alenia Space pentru Agenţia Spaţială Europeană (ESA), Flex (FLuorescence EXplorer) va furniza date privind impactul valurilor de căldură asupra vegetaţiei.

Flex va monitoriza din spaţiu starea plantelor prin captarea fluorescenţei, lumina roşie emisă de plante atunci când realizează fotosinteza, un proces prin care absorb CO2 şi, cu ajutorul apei şi luminii, o transformă în energia necesară dezvoltării lor, eliberând în acelaşi timp oxigen în atmosferă.

Experimentul ar urma să permită "stabilirea unei legături între stresul vegetal şi fluorescenţă şi cuantificarea acestuia", a explicat în aprilie pentru AFP Thierry Huiban, responsabilul programului Flex în cadrul Thales Alenia Space, deţinută în proporţie de 67% de compania franceză Thales şi de 33% de compania italiană Leonardo, care fabrică satelitul la sediul său din Cannes, în sudul Franţei.

Flex a fost lansat în acelaşi timp - şi plasat pe aceeaşi orbită - cu Sentinel-3C, un satelit al programului Copernicus de observare a Pământului al Comisiei Europene, dotat cu mai multe instrumente sofisticate de măsurare a mediului oceanic (temperatură, culoare, înălţimea valurilor, curenţii marini), dar şi a ocupării şi utilizării solului, pentru optimizarea randamentelor şi prevenirea crizelor alimentare.

O misiune precum Sentinel-3C, complementară celei a satelitului Flex, "este esenţială în contextul schimbărilor climatice cu care ne confruntăm", a subliniat de la Kourou Simonetta Cheli, directoarea programului de observare a Pământului din cadrul ESA.

Pentru Europa, aceste misiuni permit, de asemenea, "să-şi consolideze avantajul faţă de Statele Unite", în timp ce administraţia Trump "a redus cu 50% bugetele ştiinţifice destinate observării Pământului", a subliniat în aprilie pentru AFP Hervé Derrey, director general al Thales Alenia Space.