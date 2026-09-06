Premieră spațială în Europa: Racheta unei companii private din Germania a ajuns pe orbită, la a 5-a tentativă. Ce misiune are

3 minute de citit Publicat la 10:29 06 Sep 2026 Modificat la 10:31 06 Sep 2026

Imagini de la lansarea rachetei Spectrum, construită de Isar Aerospace. Sursă foto: captură video Isar Aerospace via YouTube

Racheta Spectrum, construită de compania germană Isar Aerospace, a atins orbita circumterestră, după ce a fost lansată de la baza spațială norvegiană din Andoya, la nord de Cercul polar arctic, relatează Agerpres, care citează DPA.

Vehiculul spațial a fost lansat sâmbătă noaptea, iar operațiunea a fost transmisă în direct.

"Suntem pe orbită! Și tocmai am scris o pagină de istorie europeană: este prima dată când o rachetă dezvoltată de sectorul privat a fost plasată pe orbită din Europa continentală", a anunțat compania pe X.

O transmisie video către sol s-a întrerupt la 10 minute după decolare, când racheta a depășit raza maximă de acțiune a conexiunii.

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Startup-ul spațial din Bavaria a avut prima tentativă de a lansa o rachetă Spectrum în martie anul trecut. Atunci, racheta s-a prăbușit în mare la 30 de secunde după decolare.

După ce va ajunge în producția de serie, Spectrum urmează să plaseze sateliți civili și militari pe orbita joasă a Pământului, la câteva sute de kilometri distanță de Terra.

Isar Aerospace are sediul lângă Munchen și își propune să producă 40 de rachete pe an. Compania are deja comenzi până în 2028 în valoare de câteva sute de milioane de dolari, chiar dacă racheta nu este încă gata pentru producția de serie.

Racheta Spectrum avea la bord cinci sateliți. A ajuns în Cosmos după patru lansări amânate

Conform transmisiunii în direct, racheta germană a atins o altitudine de aproximativ 100 de kilometri față de Pământ la mai puțin de patru minute de la lansare. Acolo se află așa-numita linie Karman - o barieră imaginară, care marchează granița dintre atmosfera terestră și spațiul cosmic.

Racheta Spectrum transporta o încărcătură utilă formată din cinci sateliți științifici de la mai multe universități și dispozitive pentru un experiment științific. Nu a fost imediat clar dacă sateliții au fost plasați cu succes pe orbită.

Inițial, racheta Spectrum trebuia să decoleze în ianuarie anul curent, dar lansarea a fost amânată din cauza unei valve defecte.

La a doua încercare, din martie, operațiunea a fost contramandată după ce un pescar norvegian nu a reușit să părăsească la timp, cu barca sa, zona de siguranță din largul bazei de lansare.

În aprilie, pregătirile de lansare au fost oprite din cauza unei scurgeri la un vas sub presiune. În iunie, a apărut o altă problemă tehnică.

Isar Aerospace intenționează să efectueze alte lansări în acest an, iar construcția celei de-a treia rachete Spectrum este deja în stadiu foarte avansat.

Guvernul german, UE și alte state europene au un interes strategic în succesul companiei, care are aproximativ 400 de angajați.

Până în prezent, Isar Aerospace a strâns peste o jumătate de miliard de euro în capital de investiții. A semnat recent un contract de 200 de milioane de euro cu Agenția Spațială Europeană (ESA), parte a unui program ESA conceput pentru a accelera dezvoltarea vehiculelor de lansare europene.

Europa depinde de americani pentru lansarea de sateliți

În prezent, Europa este în mare măsură incapabilă să lanseze sateliți în spațiu folosind propria tehnologie. Cei mai mulți dintre sateliții europeni lansați în ultimii ani au folosit serviciile SpaceX, compania lui Elon Musk.

Potrivit Isar Aerospace, SUA au lansat 198 de rachete anul trecut, în timp ce Europa a lansat doar opt.

Compania franceză Arianespace operează de mult timp din Guyana Franceză, de unde lansează rachetele Ariane. Însă Europa mizează pe concurența dintre Isar și alte companii pentru a lansa sateliți la un cost mai mic, așa cum procedează SpaceX în Statele Unite.

Spre deosebire de Spectrum, racheta Ariane este un vehicul de lansare mare, capabil să transporte sarcini utile mult mai grele, chiar și pe orbite geostaționare, la aproximativ 36.000 de kilometri depărtare de Pământ.

Potrivit European Spaceflight, în acest an au avut loc patru lansări Ariane.