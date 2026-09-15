SUA confirmă, pentru prima dată, că au plasat o armă în spațiu. Ce este sistemul Golden Dome

2 minute de citit Publicat la 08:17 15 Sep 2026 Modificat la 09:06 15 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

SUA au confirmat pentru prima dată că dețin arme ofensive în spațiu: o armă plasată pe orbita Pământului, menită să protejeze forțele americane împotriva acțiunilor ostile ale inamicului, scrie BBC.

Secretarul american al Forțelor Aeriene, Troy Meink, a declarat că arma „aflată pe orbită” era necesară pentru a proteja forțele americane împotriva unor acțiuni ostile ale inamicului.

Vorbind luni la Conferința Air, Space and Cyber, Meink a declarat că SUA sunt pregătite pentru „amenințări în continuă schimbare”, dar nu a oferit detalii despre capacitățile armei sau despre momentul în care a fost plasată pe orbită.

Lideri militari de rang înalt afirmaseră anterior că intenționează să își consolideze capacitățile militare în spațiu, invocând programele Rusiei și Chinei de dezvoltare a unor metode de atacare și perturbare a sateliților americani într-un eventual conflict.

Administrația Trump a declarat că aceste capacități spațiale – alături de rachetele interceptoare – reprezintă o parte esențială a sistemului de apărare „Golden Dome” pe care intenționează să îl construiască pentru a proteja SUA de rachete și de alte amenințări aeriene.

Un tratat din 1967 a interzis plasarea armelor de distrugere în masă pe orbită. De atunci, puteri importante precum SUA, Rusia și China au explorat alte capacități, în afara tratatului, cum ar fi vizarea sateliților rivalilor – esențiali pentru comunicațiile militare, supraveghere și navigație.

Anul trecut, președintele Donald Trump a emis un ordin executiv care sublinia rolul Forței Spațiale a SUA nu doar în apărarea activelor, ci și ca forță de atac.

Forța Spațială a SUA – cea mai nouă ramură a armatei americane din ultimii peste 70 de ani – a fost înființată în 2019 pentru a proteja activele americane din spațiu, inclusiv sutele de sateliți folosiți pentru comunicații și supraveghere.

„Controlul spațial cuprinde domeniile de misiune necesare pentru a contesta și controla domeniul spațial – folosind mijloace cinetice și non-cinetice pentru a afecta capacitățile adversarului prin perturbare, degradare și chiar distrugere, dacă este necesar.

Aceste capacități pot fi folosite în scopuri ofensive și defensive, la ordinul comandamentelor de luptă”, a declarat un purtător de cuvânt al Forței Spațiale a SUA a declarat:

La începutul lunii februarie, s-a aflat că doi sateliți ruși au interceptat, probabil, comunicațiile a cel puțin o duzină de sateliți europeni de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Astfel de interceptări ar fi putut permite serviciilor de informații ruse să citească datele sensibile transmise de aceștia sau, ipotetic, chiar să preia controlul sateliților.

În 2024, SUA au afirmat că Rusia lansase un satelit despre care credeau că ar putea fi capabil să atace alte astfel de aparate. Rusia nu a comentat public această chestiune.

Forța Spațială a SUA afirmă că China „dezvoltă și operează capacități spațiale și anti-spațiale ca parte a unei strategii de modernizare militară”, în timp ce Rusia „consideră spațiul un domeniu de război și crede că supremația spațială va fi un factor decisiv în conflictele viitoare”.