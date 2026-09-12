Un pasionat de detectoare de metale a descoperit cea mai mare comoară de argint a vikingilor

Sursă foto: Esko Tikkala, Muzeul Lahti via LiveScience.

Cel mai mare tezaur de argint din Epoca Vikingă descoperit vreodată în Finlanda, care conține aproape 4,5 kilograme de monede și bijuterii, a fost găsit de un pasionat de detectoare de metale la aproximativ 150 de kilometri nord de Helsinki, informează LiveScience.

Comoara fusese împărțită în două depozite și îngropată în recipiente din scoarță de mesteacăn. Deși monedele și bijuteriile datează probabil din perioada 1000-1050, nu se știe exact când au fost îngropate, a declarat pentru LiveScience, prin e-mail, Esko Tikkala, arheolog la Muzeul de Istorie din Lahti, care a excavat tezaurul.

Obiectele nu au fost încă în întregime curățate, separate și numărate, însă sunt câteva mii de piese, a spus Tikkala. „Sunt foarte multe monede în acest tezaur”, a precizat el. „Nu am avut încă timp să le analizez pe toate”.

Kalle Lappinen, pasionat de detectoare de metale, a descoperit cele două depozite pe 3 septembrie și a contactat imediat muzeul. Arheologii au inspectat locul și au excavat corespunzător descoperirea chiar a doua zi.

Tikkala a descris locul în care a fost găsit tezaurul ca fiind situat lângă un afloriment stâncos, într-o pădure din apropierea orașului Sysma. În aceeași regiune a Finlandei au mai fost descoperite în ultimii zece ani mai multe tezaure îngropate, a spus el.

Deși este dificil de stabilit de ce au fost îngropate anumite tezaure, un studiu recent asupra a peste 15.000 de astfel de depozite din perioada romană, cuprinsă între secolul al VIII-lea î.Hr. și secolul al V-lea d.Hr., a constatat că acestea erau ascunse din mai multe motive, printre care evitarea taxelor, ofrandele votive și păstrarea în siguranță a bunurilor în perioade de instabilitate.

Tikkala a spus că cele două depozite de argint au fost îngropate între câte două pietre, la aproximativ 45 de centimetri sub pământ și la o distanță de circa 12 metri unul de celălalt. În apropiere nu au fost identificate urme de morminte, însă zona înconjurătoare nu a fost încă studiată corespunzător, a precizat el.

Tikkala a adăugat că monedele provin din regiuni care corespund în prezent Germaniei, Suediei și Marii Britanii. Au fost găsiți și câțiva dirhami, monede de argint emise în lumea islamică. Dirhamii descoperiți anterior în Finlanda datează în general din perioada aproximativ 800-1050, a spus el.

Tezaurul conține și mai multe obiecte de podoabă, printre care o brățară de argint, precum și „argint de plată”, sub forma unor fragmente de argint, cunoscute și sub numele de hacksilver, care puteau fi tăiate în bucăți mai mici și folosite pentru plăți în funcție de greutate.

Numai valoarea metalului prețios ar ridica astăzi valoarea tezaurului la aproape 10.000 de dolari.

Din Epoca Vikingă, dar nu neapărat de la vikingi

Deși tezaurul datează din Epoca Vikingă, perioadă considerată în mod tradițional ca începând cu atacul asupra mănăstirii Lindisfarne din 793 și încheindu-se cu înfrângerea armatei lui regelui norvegian Harald Hardrada la Stamford Bridge, în Anglia, în 1066, acest lucru nu înseamnă că a fost îngropat de vikingi, a explicat Tikkala.

„Termenul Epoca Vikingă nu înseamnă că în Finlanda au existat vikingi”, a spus el. „Nu avem surse care să sugereze că Finlanda a fost «vikingă» în același sens ca regiunile care corespund astăzi Suediei, Norvegiei și Danemarcei”.

Istoricii și arheologii finlandezi au adoptat termenul pentru a desemna această perioadă, a explicat el. Teritoriul cunoscut astăzi drept Finlanda nu făcea parte din punct de vedere cultural sau politic din Scandinavia vikingă.

Următoarea etapă a cercetării arheologice va consta în studierea amănunțită a locului în care au fost descoperite cele două depozite și a zonei din jur, a spus Tikkala. Ulterior, specialiștii în monede din Epoca Vikingă vor încerca să identifice piesele și să pregătească un raport detaliat.

„Cu siguranță vor fi publicate articole științifice despre tezaur în ansamblu, precum și studii mai detaliate despre monedele în sine”, a spus el.

Până acum, cel mai mare tezaur din Epoca Vikingă descoperit în Finlanda fusese găsit în 1895. Îngropat la Nousiainen, la aproximativ 210 kilometri sud-vest de Sysmä, acesta conținea peste 1.700 de monede de argint, dar cântărea doar aproximativ jumătate din cât cântărește noul tezaur.

Și alte țări nordice au anunțat recent descoperirea celor mai mari tezaure din Epoca Vikingă găsite pe teritoriul lor. În această primăvară, în Norvegia a fost descoperit un tezaur cu peste 4.700 de monede, iar în Danemarca un proprietar a găsit pe neașteptate în curtea casei un tezaur alcătuit din peste 700 de obiecte de argint, cu o greutate totală de peste 18,5 kilograme.