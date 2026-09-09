Neatinse de 2.100 de ani. Sute de amfore antice au fost găsite aproape intacte lângă o epavă în largul coastei Siciliei

1 minut de citit Publicat la 09:25 09 Sep 2026 Modificat la 09:25 09 Sep 2026

Ministerul Culturii din Italia a anunțat că o epavă de 2.100 de ani, din epoca romană, a fost descoperită în largul coastei orașului Mazara del Vallo din Sicilia. Foto: Profimedia Images

Arheologii au descoperit recent, în largul coastei Siciliei, o epavă veche de aproximativ 2.100 de ani, împreună cu sute de vestigii ale încărcăturii transportate de vas.

Descoperirea a fost anunțată luna trecută de Ministerul italian al Culturii. Epava se află la aproximativ 5 kilometri în largul orașului Mazara del Vallo, situat la circa 80 de kilometri sud-vest de Palermo, scrie Fox News.

Epava a fost identificată în timpul unei inspecții comune efectuate de reprezentanți ai autorităților italiene pentru protejarea patrimoniului cultural și de unități de scafandri ale Carabinierilor. Verificările au fost declanșate după ce persoane fizice au semnalat existența sitului.

Potrivit Ministerului italian al Culturii, epava datează din perioada romană, fiind încadrată cronologic între secolele al II-lea și I î.Hr.

Scafandrii au localizat epava la o adâncime de aproximativ 46 de metri.

"Pe fundul mării se află sute de amfore, în principal de tip Dressel 1A, precum și două componente de ancoră din plumb și o altă structură realizată din același material", au transmis autoritățile într-un comunicat.

Fotografiile realizate la fața locului arată sute de amfore antice împrăștiate pe fundul mării, multe dintre ele fiind surprinzător de bine conservate după mai bine de 2.000 de ani petrecuți sub apă.

Amforele erau vase ceramice utilizate pe scară largă în lumea antică și serveau, printre altele, la transportul vinului și al uleiului de măsline. Autoritățile nu au stabilit deocamdată ce se afla în recipientele transportate de această navă.

Ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a descris descoperirea drept "una dintre cele mai importante descoperiri arheologice subacvatice din ultimii ani".

"Marea continuă să ne redea fragmente prețioase ale istoriei noastre, iar epava de la Mazara del Vallo ne vorbește despre oamenii, rutele și schimburile comerciale care au transformat Mediterana într-o răscruce a civilizațiilor", a declarat Giuli. "Cercetările vor continua pentru a-i descoperi istoria și pentru a o face accesibilă publicului", a mai spus ministrul.

Marea Mediterană, una dintre principalele rute ale comerțului maritim timp de mii de ani, ascunde numeroase epave antice care continuă să ofere arheologilor noi informații despre civilizațiile din trecut.

La începutul acestei veri, arheologii au anunțat descoperirea unor bijuterii din aur la bordul unei epave vechi de aproximativ 1.300 de ani, identificată în apropierea unei insule din Croația.

În vara anului trecut, scafandrii care explorau o altă epavă antică, în largul coastelor Turciei, au descoperit sute de obiecte ceramice bine conservate, datând de aproximativ 2.000 de ani.