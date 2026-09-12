Guardian: Oamenii plătesc 200.000 de dolari pentru a fi congelați după moarte, într-un șopron din Australia

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Southern Cryonics își desfășoară activitatea într-un șopron din Holbrook, în zona rurală a statului New South Wales. Experții spun că reanimarea este „un vis”, dar adepții convinși sunt dispuși să plătească pentru o a doua șansă la viață. În interiorul compartimentelor mici, marcate cu numerele 005, 006, 007, se află trei dintre „pacienții” lui Peter Tsolakides. Corpurile congelate aparțin unor persoane care, înainte de a muri, au plătit sume considerabile pentru a fi criogenizate, în speranța că vor fi readuse la viață într-o bună zi, scrie The Guardian.

Totul se întâmplă în interiorul unui șopron cu aspect normal, într-o zonă industrială din Holbrook, în regiunea New South Wales. Lângă șopron se află un bloc acoperit cu iarbă. Peste drum se află brigada locală de pompieri.

De la deschiderea sa în 2023, acest hangar găzduiește singura unitate de criogenie din emisfera sudică. În interior, șapte pacienți sunt „suspendați” cu capul în jos în azot lichid la -196 grade Celsius. Patru într-un flacon, un „dewar”, în termeni de specialitate.

Compania lui Tsolakides, Southern Cryonics, le vinde oamenilor „o șansă de a-și prelungi viața”. Totul costă peste 200.000 de dolari, iar experții spun că nu există nicio șansă să funcționeze.

Crionica, explică ei, rămâne un „vis”. Orice încercare de reînviere ar fi similară cu a lua o căpșună decongelată și, fără îndoială, moale, și a crede că ar putea fi readusă la starea inițială, fermă și plină de viață.

Însă susținătorii spun că crionica oferă aventură și o licărire de speranță a unei vieți mai lungi sau potențial nelimitate.

Tsolakides, președintele Southern Cryonics, nu promite nimic.

„Practic, trebuie să fi învins moartea, să fi vindecat toate bolile și apoi să fii capabil să aduci oamenii la viață”, spune el.

El estimează probabilitatea ca pacienții săi să fie readuși la viață peste 250 de ani la aproximativ 10%.

„E mai mult decât nimic”, spune el.

Un șopron și un submarin

Holbrook este un orășel situat lângă autostrada Hume, la jumătatea distanței dintre Melbourne și Sydney. Aici se află submarinul scos din serviciu HMAS Otway, eșuat într-un parc la 250 km de ocean.

Southern Cryonics este una dintre cele șase astfel de instalații din lume, potrivit operatorilor săi. Există două în SUA și câte una în Elveția, China și Rusia. Se crede că există aproximativ 1.000 de oameni criogenizați în întreaga lume.

Tsolakides descrie comunitatea ca fiind „strâns unită”.

„Aproape nimeni nu este interesat de crionică. Oamenii care ni se alătură sunt oameni care au avut un fel de pasiune în viață, dar nu au știut niciodată că este disponibilă în Australia”, a spus el.

Southern Cryonics a ales Holbrook pentru instalația sa de depozitare datorită proximității sale față de Sydney și Melbourne și a faptului că este puțin probabil să fie afectată de cutremure sau inundații.

Crioniștii au nevoie de un loc relativ sigur, având în vedere că pacienții sunt congelați pe termen nelimitat. Aceștia stau în Dewar până când omenirea dezvoltă tehnologia capabilă să-i „reînvie” sau, așa cum prevede contractul lor, compania dă faliment. În acest caz, corpul lor ar putea fi „eliminat”.

În mod convenabil, Holbrook găzduia deja o asociație de creștere a vitelor și, prin urmare, o destinație de livrare a azotului lichid necesar pentru congelarea spermei și a embrionilor de tauri.

Southern Cryonics are două recipiente Dewar până acum. Sunt, practic, niște termosuri mari.

În interiorul uneia se află primii patru pacienți ai lui Tsolakides care au fost congelați. În mai 2024, un bărbat care a murit la vârsta de 80 de ani a fost primul care a fost „suspendat” cu susul în jos.

Al doilea recipient Dewar mai are loc pentru un pacient. Fiind în șopron, privind în jos în acel spațiu, autoarea articolului, Catie McLeod, spune că a simțit „o singurătate imensă”.

Tsolakides spune că femeile sunt mai puțin interesate decât bărbații să fie înghețate. Asta pentru că, sugerează el, femeilor nu le place ideea de a se trezi într-un viitor fără familie sau prieteni.

„Un protocol foarte strict”

McLeod este primul jurnalist căruia i s-a permis să intre în șopron. Per total, este o structură banală, în afară de cele două recipiente Dewar impunătoare și un manechin pentru teste de impact, complet îmbrăcat și întins pe podea. Acesta a fost folosit pentru a testa mecanismul de troliu pentru depunerea corpurilor în recipiente Dewar.

Jim Davis, de la Parkes Liquid Nitrogen, este acolo pentru a completa recipientele Dewar. Recipientele metalice eliberează nori de vapori atunci când sunt reumplute. Inițial, acestea erau completate o dată pe lună, dar frecvența a crescut la două săptămâni, la cererea a doi dintre primii clienți, care erau îngrijorați de epuizarea stocurilor după ce mamele lor au murit.

Davis livrează, de asemenea, gazul lichefiat înghețat crescătorilor de câini polițiști și vite, spitalelor, inginerilor și clinicilor de fertilizare in vitro.

„Cererea este în continuă creștere, iar stocurile trebuie reaprovizionate în mod regulat”, spune Davis.

Totuși, azotul lichid nu poate fi sigilat într-un recipient fără să explodeze. Astfel, lichidul se evaporă încet.

„Dacă aș sigila unul dintre aceste rezervoare clădirea nu ar mai fi aici”, spune el.

Pentru a le oferi pacienților cea mai bună șansă de a evita distrugerea celulară, corpul lor este supus unui proces de „vitrificare” cu durata de opt ore, cât mai curând posibil după deces, afirmă Southern Cryonics.

O altă companie a Tsolakides, CryoPath, folosește o companie terță de perfuzii medicale pentru a efectua vitrificarea.

După moarte, corpul este răcit cât mai repede posibil inclusiv prin plasarea de comprese cu gheață în jurul capului. Cadavrul este apoi pompat cu substanțe chimice de îmbălsămare asemănătoare antigelului, care îl transformă într-o „stare asemănătoare sticlei”, spune Tsolakides, sperând să îl protejeze de temperaturile extreme din interiorul vasului Dewar.

„Este un proces lent. Trebuie să urmezi un protocol foarte strict”, explică el.

După ce un cadavru a fost „stabilizat”, de obicei la o casă funerară, este transportat la Holbrook și depozitat cu susul în jos. Însă nu toți pacienții din șopron au fost supuși acestei proceduri. Unii au fost supuși unei „înghețări directe”.

În contractul Southern Cryonics, clienților li se cere să recunoască faptul că orice metodă de suspendare crionică cunoscută va duce, probabil, la leziuni fizice ale corpului lor, care pot fi ireversibile. Contractul prevede că va exista o altă taxă, încă nedeterminată, pentru orice reînviere viitoare.

Știință versus „misticism”

Profesorul asociat Saffron Bryant, expert în crioconservare la Universitatea RMIT din Melbourne, afirmă că știința actuală „nu susține capacitatea noastră de a conserva un corp întreg în acest moment”.

Bryant spune că celulele, embrionii și produsele sanguine pot fi „crioconservate” cu succes prin vitrificare. Ea spune că este „cam ca antigelul pe care l-ai pune într-o mașină” pentru a preveni formarea gheții și a proteja celulele.

Dar nu este posibil să se administreze un crioprotector în tot corpul sau chiar, în acest stadiu, într-un singur organ.

„Dacă încerci să răcești întregul corp în același ritm, exteriorul, precum pielea, se va răci mai repede decât interiorul”, spune ea.

Bryant spune că, chiar dacă ar fi posibil să se administreze crioprotector în întregul corp și să se răcească la viteza corectă, cauza principală a decesului ar rămâne.

„Atacul de cord, Alzheimer-ul sau orice altceva i-a ucis s-a întâmplat și nicio înghețare nu a putut inversa acest lucru”, spune academicianul.

În ceea ce privește posibilitatea de a reînvia conștiința cuiva odată cu corpul său fizic, Bryant consideră că această întrebare ține mai mult de „domeniul misticismului” decât de știință.

Întrebată dacă ea consideră Southern Cryonics o înșelătorie, Bryant răspunde: „Nu am voie să răspund la asta”.

Procesul inițial de stabilizare costă aproximativ 60.000 de dolari. Clienții trebuie apoi să plătească încă 150.000 de dolari către Southern Cryonics pentru depozitarea pe termen nelimitat și o „taxă de membru” anuală de 350 de dolari.

Compania „cere plata în avans”, iar Southern Cryonics recomandă oamenilor să încheie o poliță de asigurare de viață în valoare de 210.000 de dolari.

Tsolakides spune că menținerea unui pacient suspendat costă aproximativ 5.500 de dolari pe an. Cea mai mare parte a acestei sume este folosită pentru a acoperi costurile cu azotul lichid și personalul.

El intenționează să investească 100.000 de dolari de la fiecare client în fonduri „blue-chip”, despre care spune că ar putea duce la un fond colectiv de miliarde de dolari pe parcursul celor 250 de ani de care estimează că va fi nevoie pentru ca o reînviere să devină fezabilă.

Pe site-ul său web, Southern Cryonics spune că majoritatea suspendărilor sunt finanțate prin asigurarea de viață și că poate ajuta oamenii să obțină o poliță prin intermediul unui broker.

Însă Tsolakides recunoaște că până acum doar un asigurător al unui client australian a fost de acord să plătească și a fost reticent. El știe de „doi sau trei” asigurători majori care vor plăti, dar nu a dat nume.

Consiliul Asigurătorilor de Viață din Australia declară că nu poate verifica sau aproba afirmațiile făcute de Southern Cryonics, CryoPath sau de orice alt broker privind utilizarea asigurării de viață pentru finanțarea suspendării crionice.

Directorul său executiv, Christine Cupitt, spune că nominalizarea unui furnizor de servicii crionice drept beneficiar al unei polițe de asigurare de viață este o „decizie semnificativă” pe care oamenii ar trebui să o ia în considerare cu atenție.

„Este un vis”

Kate Falconer, o specialistă australiană în drept, specializată în legislația privind moartea și care predă la University College Cork din Irlanda, afirmă că această comunitate criogenică este formată dintr-un număr redus de „adevărați adepți înverșunați”.

„Uite, cred că probabil chiar cred asta. Dar, până la urmă, e un vis. Nu e nimic concret acolo”, spune ea.

Cu toate acestea, Falcolner le arată studenților săi un videoclip din 2015, conform New York Times, în care o tânără cu cancer în fază terminală vorbește despre cum i s-a înghețat creierul după moarte.

„Este incredibil de emoționant și chiar mă impresionează faptul că există unii oameni care îl aleg pentru că este singura lor speranță de a trăi mult timp”, spune ea.

Cea mai recentă suspendare de la unitatea Holbrook a avut loc în iunie, după moartea unui bărbat de peste 90 de ani. Cea mai tânără pacientă de la Southern Cryonics este o femeie care a murit la vârsta de 40 de ani și a cărei moarte prematură a devastat familia.

Managerul unității, Philip Rhoades, spune că a conservat odată țesutul cerebral al unui băiat de 15 ani care și-a luat viața. Aceasta a fost la cererea părinților adolescentului.

Conservarea a fost realizată de inițiativa anterioară a lui Rhoades, Neural Archives Foundation, o organizație caritabilă înregistrată care pretinde că păstrează țesutul cerebral ca o „arhivă istorică”.

Rhoades spune că organizația folosește „stocare biomedicală normală” în toată Australia. Creierele propriilor săi părinți sunt conservate împreună cu alte 12 creiere umane și trei creiere de câine.

Rhoades este un vegetarian cu orientare de stânga, care are o familie numeroasă, dar nu are copii proprii. Avea în plan să deschidă un „sat pentru prelungirea vieții” lângă casa sa din Cowra, în vestul central al statului New South Wales, dar susține că acest proiect a fost zădărnicit de birocrație.

„Era prea multă birocrație”, spune el.

În schimb, se gândește să transforme blocul într-o clinică de medici generaliști, alăturată unui „centru de cercetare biomedicală” pentru „tratamente radicale de prelungire a vieții”.

Când va muri, Rhoades ar vrea să fie „încărcat pe un supercomputer cât mai repede posibil”. Dar, deoarece nu crede că acest lucru va fi posibil, având în vedere că are peste 70 de ani, plănuiește să fie congelat și depozitat în șopronul din Holbrook.

„Generațiile viitoare vor dori să-și reînvie stră-stră-străbunicii. Dacă tehnologia este posibilă, cred că va deveni foarte popular să vorbești cu persoanele reînviate”, spune Rhoades.

El crede că pacienții ar putea fi readuși la viață până în 2080 și că cineva care a avut o „bună conservare” are o șansă de peste 50% să supraviețuiască. Dar știe că nu există garanții.

„Dacă te trezești în viitor, înseamnă că ai dat lovitura, de fapt”, spune el.