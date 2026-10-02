În 2021, biologi australieni au dat cu spray cu miros de grâu pe terenuri agricole pentru a deruta șoarecii. Ceva surprinzător a urmat

Cercetători australieni au testat o metodă non-toxică de protejare a semințelor de grâu împotriva rozătoarelor FOTO: Getty Images

Cercetători australieni au testat o metodă non-toxică de protejare a semințelor de grâu împotriva șoarecilor, făcând mai dificilă localizarea acestora de către rozătoare. Într-un experiment desfășurat în 2021, în loc să otrăvească șoarecii sau să folosească capcane, cercetătorii au pulverizat ulei de germeni de grâu diluat pe parcelele agricole pentru a masca mirosul semințelor de grâu.

Potrivit unui raport al Universității din Sydney, experimentul pe teren a fost realizat la o fermă situată la aproximativ 10 kilometri nord-vest de Pleasant Hills, în New South Wales. În timpul experimentului, cercetătorii au testat cinci tratamente diferite pe 60 de parcele, pentru a vedea dacă modificarea mirosului din jurul grâului proaspăt semănat ar putea reduce pagubele provocate de șoareci.

Șoarecii se bazează în mare măsură pe miros pentru a găsi semințe aflate sub pământ. Atunci când mirosul de grâu era răspândit pe întreaga suprafață din jur, rozătoarele nu mai puteau determina cu ușurință locul exact în care era îngropată o sămânță. Cercetătorii au constatat, de asemenea, că pierderile de semințe de grâu au fost cu 63% mai mici decât în parcelele netratate atunci când cultura de grâu a fost pulverizată cu ulei de germeni de grâu diluat în timpul și după însămânțare.

Reducerea a fost și mai mare atunci când parcelele au fost pulverizate înainte de plantare. În acest caz, pierderile de semințe au scăzut cu 74% față de parcelele netratate. Potrivit oamenilor de știință, acest lucru s-ar putea datora faptului că șoarecii învățaseră deja să ignore mirosul răspândit al grâului până în momentul în care semințele au fost plantate.

Cercetarea a fost coordonată de doctorandul Finn Parker, împreună cu profesorul Peter Banks, dr. Catherine Price și Jenna Bytheway, de la Institutul de Agricultură din Sydney și Școala de Științe ale Vieții și Mediului din cadrul Universității din Sydney. Rezultatele lor au fost publicate în revista Nature Sustainability.

Trucul bazat pe miros

Șoarecii sunt foarte preciși atunci când caută hrană. Ei pot mirosi semințele de grâu aflate în sol și apoi sapă exact în locul în care detectează mirosul. Tratamentul cu ulei de germeni de grâu a modificat acest semnal.

În loc să le permită șoarecilor să identifice semințele individuale după miros, tratamentul a făcut ca mirosul de grâu să fie prezent pe întreaga suprafață.

Profesorul Banks explică faptul că metoda a funcționat făcând dificilă găsirea hranei de către șoareci.

„Am descoperit că putem reduce pagubele provocate de șoareci chiar și în condiții de infestare masivă, pur și simplu făcând mai dificilă găsirea hranei de către aceștia, prin camuflarea mirosului semințelor. Pentru că sunt flămânzi, nu își pot petrece tot timpul căutând hrană care este greu de găsit”, a spus el.

Mirosul răspândit pe întreaga suprafață le-a oferit șoarecilor mai puține motive să continue să sape pentru a găsi semințe individuale.

„Când mirosul semințelor este peste tot, pur și simplu vor pleca să caute altceva, în loc să fie determinați să sape”, a adăugat el.

„Asta se întâmplă pentru că șoarecii sunt foarte preciși atunci când caută hrană: pot mirosi semințele din sol și pot săpa exact în locul în care se află o sămânță. Dar nu pot face acest lucru în această situație, întrucât totul miroase a semințe”, a explicat Banks.

Același principiu ar putea fi folosit, potențial, și în alte situații în care animalele se bazează pe miros pentru a localiza hrana.

„Această tactică bazată pe furnizarea de informații înșelătoare ar putea funcționa bine și în cazul altor culturi agricole. De fapt, orice animal care găsește hrana prin miros este potențial vulnerabil la manipularea acestui miros, ceea ce i-ar submina capacitatea de a căuta”, a spus Banks.

O protecție de durată

Pentru cultivatorii de grâu, momentul aplicării tratamentului a fost important, pentru că grâul este deosebit de vulnerabil la atacurile șoarecilor în perioada dintre însămânțare și germinare. Parker a spus că efectul de camuflare pare să se mențină până după germinarea semințelor.

„Camuflarea pare să dureze până după germinarea semințelor, adică pe durata perioadei în care grâul trebuie protejat. Cele mai multe pagube provocate de șoareci apar din momentul în care semințele sunt semănate și până la germinare, la puțin mai puțin de două săptămâni mai târziu”, a spus el.

Cercetătorii au mai afirmat că metoda nu le oferă șoarecilor o modalitate evidentă de a dezvolta rezistență la aceasta, întrucât tratamentul folosește același miros pe care animalele se bazează în mod normal pentru a găsi semințele de grâu.

Experimentul din 2021 a fost desfășurat într-o perioadă în care Australia se confrunta cu probleme grave provocate de șoareci. Universitatea din Sydney a precizat că NSW Farmers estima la acea vreme că invazia de șoareci ar putea provoca pagube de 1 miliard de dolari australieni culturilor din Australia.

Testarea pe teren a inclus două tratamente cu soluția de ulei de germeni de grâu. Celelalte trei au fost tratamente de control, în cadrul cărora parcelele au fost acoperite cu ulei de rapiță, călcate sau lăsate netratate. Toate cele trei tratamente de control au avut rezultate similare și au suferit pagube semnificativ mai mari decât parcelele tratate cu ulei de germeni de grâu.