Un nou studiu arată că oamenii foloseau droguri mult mai devreme decât se credea. Ce este nuca de betel și la ce era folosită

6 minute de citit Publicat la 17:29 12 Sep 2026 Modificat la 17:29 12 Sep 2026

O analiză a dinților unui vânător-culegător preistoric sugerează că nucile de betel erau folosite ca analgezic încă de acum 25.000 de ani. Foto: MAPANG Project via CNN Newsource

Rămășițele preistorice a doi culegători, găsite pe insula indoneziană Sulawesi, conțin semne revelatoare că oamenii au început să folosească un drog care alterează mintea cu mii de ani mai devreme decât se credea. Nuca de betel, o sămânță de fruct din palmierul areca, este considerată a patra substanță psihoactivă cea mai utilizată din lume, după cofeină, alcool și nicotină, scrie CNN.

Aproximativ 1 din 10 persoane astăzi, în mare parte în Asia și Pacific, practică tradiția de a mesteca o nucă de betel procesată amestecată cu var stins.

Varul stins, cunoscut și sub numele de hidroxid de calciu, este esențial pentru declanșarea unei reacții chimice care accelerează absorbția compusului psihoactiv arecolina în fluxul sanguin. Utilizatorii experimentează o ușoară euforie și o stare de alertă sporită.

Foto: MAPANG Project via CNN Newsource

Dar când au început oamenii să experimenteze cu substanțe psihoactive?

„Arheologii au crezut mult timp că cele mai vechi tradiții de consum de droguri au apărut acum aproximativ 13.000 de ani, când vânătorii-culegători nomazi au început să aibă plante domestice și să trăiască permanent într-un singur loc ca fermieri”, a spus Adam Brumm, profesor de arheologie la Centrul Australian de Cercetare pentru Evoluția Umană din cadrul Universității Griffith.

În timpul așa-numitei Revoluții Neolitice, fermierii din ceea ce este acum Israelul au fabricat pentru prima dată bere din orz. Iar mestecarea nucilor de betel a avut loc în Asia de Sud-Est încă de acum 4.000 de ani, conform dovezilor anterioare.

Însă echipa lui Brumm a descoperit dovezi că vânătorii preistorici mestecau nuci de betel întregi acum între 25.000 și 16.000 de ani. Această practică ar putea reprezenta cel mai vechi exemplu cunoscut de consum de droguri de către oameni.

Foto: Adam Brumm/Griffith University via CNN Newsource

Brumm, autorul principal al unui nou studiu publicat miercuri în revista Science Advances, și colegii săi consideră că, deși sunt mai slabe, acestea au servit ca analgezic dar au creat o reacție în lanț care a dus doar la mai multă durere.

„Noile descoperiri din Sulawesi sugerează că aceste comunități de culegători din unele părți ale lumii nu doar că foloseau medicamente pe bază de plante mult mai devreme, ci deveneau dependente de proprietățile lor neuroactive și sufereau de consecințele negative ale utilizării pe termen lung”, a spus Brumm.

Fosile care spun povești

Echipa lui Brumm a descoperit, în 2017, un set de rămășițe din Leang Bulu Bettue, o peșteră calcaroasă din peisajul carstic muntos Maros-Pangkep din sudul Sulawesiului.

Fragmentul de os al maxilarului superior a aparținut unui adult, despre care s-a constatat că era un culegător pre-agricol, care a trăit acum între 25.000 și 16.000 de ani. Trei dintre dinți erau încă păstrați și, în mod interesant, doi aveau șanțuri adânci și rotunjite, a spus Brumm.

Foto: Fakhri via CNN Newsource

Rămășițele preistorice nu se conservă bine în medii tropicale precum Sulawesi, ceea ce face ca osul maxilarului să fie o descoperire rară.

O echipă de cercetare separată, care lucra la aproximativ 33 de kilometri distanță, într-o altă peșteră, Leang Cappolombo, a descoperit rămășițele unui alt culegător adult, cu aceleași șanțuri revelatoare pe dinți, dar datând acum între 7.600 și 6.300 de ani. Descoperirea a fost făcută tot în 2017, dar echipa lui Brumm nu a avut ocazia să studieze dinții decât acum trei ani.

Ambele persoane aveau cel puțin 35 de ani când au murit, potrivit cercetătorilor.

Modelul de uzură dentară de pe dinții culegătorilor nu semăna cu dovezile anterioare de mestecat al nucilor de betel.

„În schimb, șanțurile au fost probabil create din cauza suptului obișnuit al obiectelor dure, rotunde, cum ar fi nucile de betel întregi”, au stabilit cercetătorii.

Echipa a analizat, de asemenea, țesutul dentar și a detectat urme de arecolină, principalul compus chimic analgezic din nucile de betel.

„Culegătorii aveau o sănătate dentară precară, așa că este probabil ca sugerea nucilor să fi fost un remediu medicinal tradițional pentru durerile de dinți”, a spus Brumm.

„Cu toate acestea, aceste semințe rotunde și tari sunt obiecte abrazive. Sugerea regulată a nucilor pentru perioade lungi de timp a uzat treptat dentiția utilizatorilor atât de grav încât camera pulpară interioară sensibilă, «nucleul viu» al dintelui, a rămas expusă”, a subliniat el.

Durerea cauzată de camerele pulpare expuse ar fi fost intensă, ducând la dificultăți de alimentație și facilitând răspândirea infecției la rădăcinile dinților și chiar la osul maxilar.

„În acest moment, bănuim că acești oameni erau dependenți patologic de sugerea nucilor de betel pentru a trata durerea orală cauzată de această practică culturală. Practic, erau prinși într-un cerc vicios”, a spus Brumm.

Foto: Melandri Vlok via CNN Newsource

Fără un var stins puternic pentru a activa efectul psihoactiv al nucii, Brumm și echipa sa s-au întrebat ce efecte psihoactive ar fi putut experimenta culegătorii.

Echipa a înmuiat nuci de betel în salivă creată artificial, o soluție salină combinată cu enzime care ajută la descompunerea alimentelor, pentru a efectua o analiză biochimică. Oamenii de știință au testat rezultate împotriva receptorilor umani clonați, inclusiv proteine ​​care reglează activitatea neuronală, care fuseseră încorporați în celulele ovule de broască.

„Acest lucru a arătat că simpla acțiune de a suge nucile de betel întregi eliberează arecolină în cantități suficiente pentru a avea un efect fiziologic, modificând funcția creierului”, a spus Brumm.

Tradiții străvechi

Autorii studiului au spus că sugerea nucilor de betel este o practică culturală îndelungată, înrădăcinată în tradițiile culegătorilor de mii de ani.

„Noile date plasează suptul nucii de betel într-un context social foarte diferit”, a transmis Mario Zimmermann, profesor asistent clinic la Universitatea de Stat Boise din Idaho și arheolog specializat în paleoetnobotanică.

Paleoetnobotanica se bazează pe rămășițe de plante antice pentru a identifica modul în care oamenii au folosit diferite flore. Zimmermann nu a participat la noul studiu, dar a fost evaluator inter pares în timpul procesului editorial.

Foto: Adam Brumm/Griffith University via CNN Newsource

„Rezultatele echipei noastre de anul trecut au stabilit utilizarea timpurie într-o societate ierarhică din epoca bronzului”, a spus Zimmermann.

Însă noul studiu oferă dovezi ale utilizării obișnuite a nucii de betel.

Autorii studiului emit ipoteza că practica s-ar fi putut transforma în mestecarea nucilor de betel acum 4.000 de ani, când primii coloniști neolitici, numiți austronezieni, au colonizat Sulawesi, pe măsură ce societățile agricole s-au extins din Taiwan.

„Credem că fermierii austronezieni i-au văzut pe locuitorii originari din Sulawesi sugând nuci de betel, au adoptat această practică și au introdus propria inovație: mestecarea nucilor cu var stins. În special, acești primii fermieri foloseau această substanță pentru olărit”, a spus Brumm.

Brumm a încercat să sugă o nucă de betel pentru a vedea ce simțeau culegătorii preistorici. El a numit experiența „deosebit de neplăcută” din cauza lichidului astringent eliberat în acest proces.

El a simțit însă o senzație de amorțeală în gură, care le-ar fi oferit culegătorilor o ameliorare temporară a durerilor de dinți, chiar dacă le-ar fi afectat sănătatea dentară.

„Cercetarea ajută la evidențierea modului în care consumul de substanțe non-dietetice a făcut mult timp parte din experiența umană”, a spus Zimmermann.

Foto: Basran Burhan via CNN Newsource

„Nu ingerăm lucruri doar pentru a ne potoli setea și foamea. De zeci de mii de ani, oamenii au consumat produse vegetale și animale în scopuri precum ameliorarea durerii, rezistența, lubrifierea socială sau imersiunea în realități alternative”, a spus Zimmermann.

Acum, Brumm vrea să exploreze cât de departe se află alte obiceiuri comune legate de consumul de substanțe.

„Îmbătarea cu fructe fermentate nu este un lucru specific oamenilor. Și păsările fac asta. Bănuiesc că acești culegători din diferite părți ale lumii preparau și consumau băuturi fermentate cu mult înainte de apariția agriculturii neolitice, acum aproximativ 13.000 de ani”, a spus Brumm.