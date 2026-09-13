Misterul unui cimitir preistoric din Franța se adâncește. Pietre în formă de om, ascunse sub pământ de mii de ani

2 minute de citit Publicat la 08:00 13 Sep 2026 Modificat la 08:00 13 Sep 2026

Cimitirul preistoric Coëby este considerat de arheologi un sit deosebit de valoros. Foto: Getty Images

Două movile funerare preistorice din Bretania, în vestul Franței, ar putea ascunde monumente funerare extrem de rare, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători francezi. Descoperirea a fost făcută fără să fie nevoie de săpături, cu ajutorul unei tehnici de scanare a solului, potrivit phys.org.

Cimitirul preistoric Coëby este considerat de arheologi un sit deosebit de valoros, deoarece adăpostește mai multe monumente din piatră și movile de pământ construite în urmă cu mii de ani.

Două movile uriașe, protejate de lege

Cele două movile analizate, denumite TRED30 și TRED31, au lungimi cuprinse între 50 și 80 de metri și o înălțime de până la 1,8 metri. Ele au fost descoperite în 1986, însă nu au fost excavate complet.

Fiind monumente fragile și protejate, arheologii nu pot să le dezgroape pentru a afla ce ascund.

Pentru a le studia, cercetătorii de la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS) au folosit, în 2020, o metodă neinvazivă de investigare, iar rezultatele au fost publicate în revista Archaeological Prospection.

Scanările au indicat existența unor structuri din piatră

Metoda utilizată se bazează pe măsurarea rezistenței electrice a solului. Cercetătorii introduc electrozi în pământ și transmit un curent electric slab. Solul conduce electricitatea, în timp ce blocurile de piatră opun o rezistență mai mare, ceea ce permite identificarea structurilor ascunse.

În centrul ambelor movile au fost detectate anomalii care corespund profilului unor blocuri de granit similare celor întâlnite în dolmenele din apropiere, vechi monumente megalitice funerare.

În cazul movilei TRED30, semnalele au devenit mai puternice odată cu adâncimea, ceea ce sugerează existența unor structuri importante din piatră îngropate în nucleul monumentului.

La TRED31, cercetătorii au identificat structuri aflate mult mai aproape de suprafață. Eroziunea a scos chiar la vedere vârful unuia dintre blocurile de piatră, fără ca acesta să fi fost observat anterior.

Ar putea fi pietre antropomorfe

Deocamdată, scanările nu pot arăta forma exactă sau rolul acestor structuri, însă autorii studiului au formulat o ipoteză bazată pe cercetările anterioare desfășurate în același cimitir.

Potrivit acestora, este posibil ca sub movile să se afle pietre verticale cu formă aproximativ umană, similare celor descoperite în alte monumente funerare de tip Passy din Franța. În astfel de situri, movilele lungi de pământ acopereau blocuri de piatră ridicate sau alte amenajări funerare.

Cercetătorii consideră că aceste rezultate susțin ipoteza potrivit căreia cele două movile fac parte din complexul funerar al cimitirului preistoric de la Coëby.

Răspunsul definitiv va veni doar după o excavare completă

Specialiștii spun că își doresc să studieze mai detaliat cele două movile, însă subliniază că doar o excavare completă va putea stabili cu certitudine ce se află în interiorul lor și ce rol au avut aceste structuri în ritualurile funerare preistorice.