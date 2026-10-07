Cercetătorii care au primit Nobelul pentru Chimie au rezolvat un mister vechi de peste un secol: „Imaginile în oglindă” ale moleculelor

Lucrările lor au rezolvat unul dintre misterele persistente ale domeniului și au contribuit la dezvoltarea producției farmaceutice. FOTO: Nobel Prize

Henri Kagan și Kenso Soai au primit Premiul Nobel pentru Chimie pentru că au reușit să explice unul dintre misterele vechi de peste un secol ale chimiei: de ce moleculele esențiale vieții există în natură într-o singură formă, deși în reacțiile chimice apar în mod normal ca imagini în oglindă, potrivit CNN.

Lucrările lor au rezolvat unul dintre misterele persistente ale domeniului și au contribuit la dezvoltarea producției farmaceutice, a declarat comitetul care acordă premiul în cadrul unei conferințe de presă organizate miercuri la Academia Regală Suedeză de Științe din Stockholm.

Activitatea celor doi se bazează pe conceptul de chiralitate: faptul că structura moleculelor fundamentale pentru viață include forme care sunt imagini în oglindă una ale celeilalte, asemenea mâinilor noastre. Cu toate acestea, doar una dintre aceste variante se găsește efectiv în celulele organismelor vii. Acest fenomen, cunoscut sub numele de homo-chiralitate, i-a nedumerit mult timp pe oamenii de știință, deoarece ani la rând aceștia nu au reușit să îl reproducă în laborator, unde reacțiile chimice produceau de obicei un amestec 50-50 al moleculelor cu orientare spre stânga și spre dreapta.

„Henri Kagan și Kenso Soai au oferit o soluție unui mister chimic vechi de peste un secol: cum poate apărea spontan homo-chiralitatea. Reacțiile chimice pe care le-au dezvoltat sunt spectaculoase”, a declarat Heiner Linke, președintele Comitetului Nobel pentru Chimie, într-un comunicat.

La începutul anilor 1980, chimistul francez Kagan a descoperit modalități de a controla reacțiile chimice cu ajutorul unor tipuri diferite de catalizatori, permițând oamenilor de știință să producă un exces mai mare al uneia dintre moleculele care sunt imagini în oglindă una ale celeilalte. Soai, un om de știință japonez de la Universitatea de Științe din Tokyo, a continuat această activitate prin proiectarea unei reacții chimice în care se forma doar una dintre cele două imagini posibile.

„În afară de viața însăși, nimeni nu mai reușise anterior să obțină acest rezultat”, a remarcat comitetul Nobel.

Primirea Premiului Nobel a reprezentat „una dintre cele mai emoționante zile” din viața sa, a declarat Soai într-un interviu telefonic acordat în timpul anunțării premiului. El a dezvăluit că era „la cumpărături” când a primit telefonul prin care a fost informat că a câștigat.

Comitetul Nobel a declarat în cadrul conferinței de presă că nu a reușit să ia imediat legătura cu Kagan.

Misterul „unei singure mâini” a vieții

Cercetările celor doi le-au oferit chimiștilor noi instrumente fundamentale, utilizate pe scară largă în activitatea lor de zi cu zi, și au stârnit din nou interesul pentru chimia originilor vieții, a declarat comitetul.

Phillip Broadwith, editorul pentru afaceri al publicației Chemistry World, editată de Royal Society of Chemistry, a spus că realizarea lui Kagan și Soai le-a permis oamenilor de știință să aleagă ce imagine în oglindă a unei molecule doresc să producă, o capacitate esențială pentru fabricarea unor produse precum medicamentele sau chiar aromele și parfumurile.

„De asemenea, contribuie la explicarea unei posibile modalități prin care toate moleculele chirale de pe Pământ, proteinele, zaharurile și biomoleculele noastre, au ajuns să aibă o anumită orientare, în locul celeilalte, așa că este o știință fascinantă”, a adăugat el.

Premiul de anul trecut a fost acordat lui Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi pentru dezvoltarea „cadrelor metal-organice”, o formă de arhitectură moleculară care concentrează cantități uriașe de spațiu în structuri minuscule – pe care comitetul le-a comparat cu geanta magică a Hermionei Granger din seria de romane „Harry Potter”.

Kagan și Soai împart premiul de 12 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari) pentru chimie, anunțat miercuri, al treilea premiu anunțat în această săptămână. Luni, Premiul Nobel pentru Medicină a fost acordat unui trio de oameni de știință pentru activitatea lor în dezvoltarea unei tehnici de descifrare a mecanismelor interne ale creierului. Marți, Premiul pentru Fizică i-a revenit lui Francis Halzen, un pionier belgian în astrofizică, a cărui activitate pentru dezvoltarea unui observator de mari dimensiuni în Antarctica, destinat detectării particulelor cosmice „fantomatice”, a pus bazele „unui tip complet nou de astronomie”, potrivit comitetului.

Premiile pentru Literatură și Pace vor fi anunțate joi, respectiv vineri, urmate de Premiul Memorial Nobel pentru Științe Economice, pe 12 octombrie.