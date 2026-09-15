Țara în care peste 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani. 90% sunt femei. Experții dezvăluie secretul longevității

Numărul centenarilor din Japonia a crescut constant. FOTO: Profimedia Images

Numărul persoanelor centenare din Japonia a ajuns anul acesta la 107.677, cu 7.914 mai multe decât anul trecut, depășind pentru prima dată pragul de 100.000, au anunțat marți autoritățile nipone, citate de The Japan Times.

Aproape toate dintre acestea, un număr de 94.298, sunt femei.

Numărul persoanelor care au împlinit sau urmează să împlinească 100 de ani anul acesta sau până la 31 martie anul viitor este de 54.294, dintre care 45.769 sunt femei. Acestea vor primi scrisori de felicitare din partea prim-ministrului și cupe placate cu argint, oferite drept cadouri.

Numărul centenarilor din Japonia a crescut constant. În 1963, când țara a adoptat Legea privind bunăstarea socială a persoanelor vârstnice, în Japonia existau doar 153 de centenari. Numărul acestora a depășit 1.000 în 1981, 10.000 în 1998 și 50.000 în 2012.

Cea mai vârstnică persoană din Japonia este Fuyo Kishimoto, din orașul Kyoto, care a împlinit 114 ani în decembrie anul trecut. Ea a devenit cea mai vârstnică persoană din țară după moartea, în august, a lui Shigeko Kagawa, din Yamatokoriyama, prefectura Nara. Kagawa avea 115 ani.

Cel mai vârstnic bărbat este Hikaru Kato, din orașul Kumamoto, care a împlinit 112 ani în luna mai.

Japonezii se numără printre oamenii cu cea mai mare speranță de viață din lume, cu o medie de 81,35 ani pentru bărbați și 87,33 ani pentru femei, ceea ce îi plasează pe locurile 7, respectiv 1, la nivel mondial.

Experții atribuie speranța mare de viață din Japonia unei alimentații relativ sănătoase, ratei scăzute a obezității și accesului universal la serviciile medicale. Motivele pentru care femeile trăiesc mai mult nu sunt cunoscute cu exactitate, însă experții indică drept posibili factori incidența redusă a evenimentelor cardiovasculare înainte de menopauză și rata mai scăzută a fumatului în rândul femeilor.

Pe măsură ce numărul persoanelor care ajung la vârste foarte înaintate crește, menținerea unei stări de sănătate mai bune la bătrânețe a devenit o misiune națională.

În 2019, guvernul a stabilit obiectivul de a crește cu trei ani durata de viață sănătoasă atât pentru bărbați, cât și pentru femei, până în 2040, comparativ cu nivelurile din 2016, când aceasta era de 72,14 ani pentru bărbați și 74,79 ani pentru femei.

Ministerul Sănătății anunță numărul centenarilor în fiecare an, pe 15 septembrie, pe baza datelor recensământului din 1 septembrie.