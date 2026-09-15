"Trenurile se vor opri". CFR Călători amenință că blochează traficul feroviar pentru că nu are buget "de 275 de zile"

Tren CFR Călători staționat în gara din Craiova. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

CFR Călători amenință cu greva marți, într-un comunicat, și avertizează că trenurile se vor opri dacă bugetul companiei nu este deblocat urgent. Compania susține că, de 275 de zile, nu are încă aprobat bugetul de venituri și cheltuieli.

CFR Călători reclamă că, deși Ministerul Transporturilor și-a finalizat procedurile, bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026 este în continuare blocat la Ministerul Finanțelor, la mai bine de opt luni de la începutul anului.

Compania susține că Ministerul Transporturilor și-a parcurs procedurile necesare, însă documentul este în continuare blocat la Ministerul Finanțelor.

Compania precizează că au trecut aproape 200 de zile de la aprobarea bugetului de stat, iar operatorul continuă să funcționeze fără propriul buget aprobat. Potrivit CFR Călători, depășirea termenului de 150 de zile a ajuns să blocheze finanțarea serviciului public. Compania subliniază că nu este pentru prima dată când sistemul feroviar ajunge într-o astfel de situație.

"După ani de subfinanțare, lipsă de investiții suficiente și decizii luate cu întârziere, în 2026 am asistat din nou la blocaje care au afectat companiile feroviare de stat. De fiecare dată se intervine în ultimul moment, când problema devine critică", susține operatorul feroviar.

"Nu discutăm despre niște simple cifre într-un buget. Discutăm despre energia electrică, motorina, reparațiile, materialele, salariile și toate cheltuielile fără de care trenurile nu pot circula", se arată în comunicatul companiei.

CFR Călători avertizează că, în cazul în care finanțarea nu va fi deblocată urgent, "trenurile se vor opri".