Echipa de jurnaliști de la Realitatea Plus a fost agresată de mai mulți protestatari din Piața Victoriei

Imagine de la protestul fermierilor din Piața Victoriei din data de 15 septembrie 2026 FOTO: Agerpres

În timpul protestelor violente din Piața Victoriei, echipa Realitatea Plus, formată din reporter și operator, a fost agresată de mai mulți bărbați, cu chipurile acoperite de cagule. Un bărbat i-a smuls microfonul reporterei, care era în mijlocul transmisiunii, iar apoi a îmbrâncit-o. Operatorul, de asemenea, a fost lovit.

UPDATE: Poliția Capitalei a transmis că s-a autosesizat în urma imaginilor apărute în spațiul public în care echipa Realitatea Plus este agresată de mai mulți protestatari.

„Polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și pentru luarea măsurilor legale care se impun față de persoanele bănuite de comiterea faptei. Precizăm faptul că în acest moment se fac demersuri pentru depistarea persoanelor bănuite de comiterea faptei și conducerea acestora la sediul unei subunități de poliție”, a transmis DGPMB.

Polițiștii au recomandat jurnaliștilor care relatează din Piața Victoriei „să acorde o atenție deosebită propriei siguranțe și, în situația în care sesizează comportamente violente sau situații care le pot pune în pericol integritatea, să se îndepărteze din zona respectivă și să solicite sprijinul forțelor de ordine”.

Poliția Capitalei a adăugat că până în acest moment peste 30 de persoane au fost reținute în legătură cu violențele din fața Guvernului.

--Știrea inițială--

Imaginile șocante au avut loc marți după-amiază în timpul protestului fermierilor din fața Guvernului. Reportera Realitatea Plus relata evenimentele din Piața Victoriei și l-a rugat pe operator să filmeze pietrele cu care incitatorii la violențe au aruncat în jandarmi.

„Nu ne mai filma, că ne bagi la pușcărie, ești prost la cap?”, a spus un bărbat cu fața acoperită cu o cagulă.

Un alt bărbat s-a apropiat de cameră și a pus palma pe aparat, încercând să oprească operatorul de la a mai filma. „Lasă-l pe colegul meu”, i-a spus reportera. Ulterior, aceasta l-a întrebat dacă este fermier și a continuat transmisiunea spunând că printre protestatarii legitimi s-au infiltrat agitatori.

„Aceștia nu sunt fermieri”, a spus reportera Realitatea Plus în timpul transmisiunii.

Acela a fost momentul în care un bărbat a încercat să-i smulgă microfonul din mână, până la urmă reușind. Jurnalista a fost și îmbrâncită.

Ea a fost scoasă din mulțimea furioasă, care a început să-i huiduie, de un bărbat cu cască de motociclist pe cap. Ulterior, pe filmarea Realitatea Plus se poate auzi cum operatorul, care fuge, spune: „Au început să dea în mine”.

Cei doi au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat în violențe marți după-amiază. Protestatarii au încercat să forțeze intrarea în guvern, au rănit un jandarm și au încercat să distrugă o mașină a Jandarmeriei. Ei au fost respinși, în cele din urmă, de forțele de ordine, care au folosit masiv gaze lacrimogene. După câteva ore de calm, au reînceput violențele.