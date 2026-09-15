Waze are setări ascunse care îţi pot uşura viaţa la volan. Activează aceste funcţii folosind coduri secrete de căutare

Waze are setări ascunse care îţi pot uşura viaţa la volan. Sursa foto: Gettyimages

Waze este, fără îndoială, una dintre principalele alternative la Google Maps care pot fi descărcate și utilizate gratuit. Mulți șoferi se declară fani înrăiți ai aplicației, în special datorită funcțiilor bazate pe contribuțiile comunității. Însă, dincolo de caracteristicile populare, precum raportarea accidentelor de către utilizatori, detectarea ambuteiajelor și actualizarea aproape în timp real a prețurilor la combustibil, Waze oferă și instrumente mai puțin cunoscute, pe care s-ar putea să nu le fi descoperit încă, notează BGR.

Deși nu sunt promovate la fel de intens, aceste funcții sunt extrem de utile pentru a-ți face experiența zilnică de condus mai comodă. Ele facilitează vizitarea celor dragi, sporesc siguranța copiilor și îți permit să soliciți asistență rutieră exact atunci când ai nevoie. Problema este că aceste funcții ascunse din Waze sunt destul de bine ascunse, așa că s-ar putea să nu le observi, chiar dacă folosești aplicația în mod constant.

Navighează către prieteni și familie folosind numele lor din agendă în loc de adrese

Ori de câte ori vrei să-ți vizitezi prietenii sau familia, în mod normal introduci adresa acestora în bara de căutare Waze și pornești la drum. Există însă o metodă mai simplă dacă ai deja adresele lor de domiciliu salvate în agenda telefonului: funcția Waze „Drive to friends and family” (Conducere către prieteni și familie), care este adesea trecută cu vederea. Aceasta integrează adresele salvate din agendă în Waze, permițând găsirea lor prin simpla introducere a numelui persoanei respective. Pentru a configura această funcție, urmează pașii de mai jos:

Deschide Waze.

Glisează în sus panoul de căutare pentru a-l extinde.

Selectează „Mergi la prieteni și familie”.

Când ți se solicită să permiți aplicației Waze accesul la contacte, apasă pe „Înainte”.

Apasă pe „Permite” (pe Android) sau pe „Partajează toate contactele” / „Selectează contacte” (pe iOS).

Activează funcțiile ascunse din Waze folosind coduri secrete de căutare

Bara de căutare din Waze poate face mai mult decât să te ghideze către destinația aleasă. O poți folosi și pentru a activa anumite funcții ascunse ale aplicației, folosind coduri speciale. Trebuie doar să introduci codul în bara de căutare, iar acesta va activa automat o funcție Waze care, în mod normal, nu este accesibilă prin meniurile obișnuite.

Unul dintre cele mai distractive coduri secrete pe care merită să le încerci este `##@morph`. Acesta îți schimbă „Waze Mood” (starea de spirit/pictograma emoji afișată pe hartă) într-o pictogramă mov cu un singur ochi. Dacă nu îți place, poți reveni oricând la starea preferată din pagina de profil. Totuși, dacă vrei să activezi din nou „Morph Mood”, va trebui să introduci din nou codul secret.

Un alt cod util este `##@coord`. Atunci când îl introduci în bara de căutare, acesta activează afișarea coordonatelor. Practic, funcția afișează coordonatele GPS ale locației tale actuale chiar în partea de sus a ecranului. Pentru a dezactiva afișarea, introdu pur și simplu `##@coord` din nou în bara de căutare.

Dacă întâmpini probleme cu Waze sau vrei să restaurezi setările originale fără a dezinstala aplicația, poți folosi codul secret `##@resetapp`. Acesta închide automat aplicația și o resetează la setările implicite. Dacă erai deja autentificat în Waze, va trebui să te autentifici din nou.

Alte coduri utile pentru utilizatorii avansați includ `2##2` (pentru activarea modului de depanare/debug), `##cctts` (pentru ștergerea cache-ului funcției text-to-speech) și `##@traffic` (pentru afișarea liniilor care indică blocajele din trafic pe traseul tău).

Personalizează suprapunerile afișate pe hartă

Unul dintre principalele motive pentru care Waze este superior Google Maps este bogăția de informații pe care le oferă șoferilor. Chiar și atunci când nu utilizezi navigația activă, pe hartă apar alți utilizatori Waze, camere, semafoare și diverse alte elemente suprapuse.

Totuși, aceste pictograme pot aglomera cu ușurință ecranul. Dacă ți se par deranjante, poți alege să ascunzi pictogramele de care nu ai nevoie sau pe care nu dorești să le vezi. Urmează acești pași simpli:

Deschide meniul (pictograma cu trei linii orizontale) din colțul din stânga sus.

Selectează „Setări”.

Mergi la „Afișare hartă”.

Pentru a elimina pictogramele (emoji-urile) celorlalți utilizatori Waze de pe hartă, dezactivează opțiunea „Afișează utilizatori Waze”.

Pentru a selecta tipurile de alerte pe care dorești să le elimini (de exemplu: benzi blocate, poliție, camere, accidente), apasă pe „Alerte”, alege alerta pe care vrei să o dezactivezi și oprește opțiunea „Afișează pe hartă”.

Pentru a dezactiva vitezometrul, mergi la secțiunea „Vitezometru”, dezactivează „Afișează vitezometrul” și setează opțiunea „Afișează limita de viteză” pe „Nu afișa”.

Anunță-i pe ceilalți utilizatori Waze că ai nevoie de asistență rutieră

Să ai probleme cu mașina în timpul unei călătorii este coșmarul oricărui șofer. Din fericire, întrucât Waze se bazează pe comunitate, poți folosi aplicația pentru a-i anunța pe șoferii din apropiere că ai nevoie de ajutor. Această funcție Waze, adesea trecută cu vederea, se numește „Asistență rutieră” (Roadside Help). Ea îți face locația vizibilă pe hartă, servind practic drept semnal de ajutor pentru ceilalți utilizatori Waze.

Cel mai mare avantaj al funcției de asistență rutieră este că o poți accesa chiar dacă nu foloseai Waze pentru navigație înainte de apariția problemei. Iată ce trebuie să faci pentru a solicita asistență prin intermediul acestei funcții: