Waze, Google Maps sau Apple Maps? Ce aplicaţie de navigaţie ţi se potriveşte cel mai bine dacă eşti şofer, biciclist sau pieton

Waze, Google Maps sau Apple Maps? Ce aplicaţie de navigaţie ţi se potriveşte?. foto: Pixabay.com

Waze, Google Maps şi Apple Maps ar fi cele mai bune alegeri dacă plănuiești o călătorie într-un loc nou, vrei să scurtezi timpul petrecut în trafic în fiecare zi sau cauți cel mai mic preț la combustibil. Într-o analiză realizată de UK PCmag, specialiştii încearcă să afle care este cea mai potrivită alegere în funcţie de metoda de deplasare: cu maşina, cu bicicleta sau pe jos.

Au apus de mult vremurile în care scoteai din torpedoul mașinii hărți din hârtie, complicate ca un origami, pentru a-ți stabili locația. În prezent, aproape toată lumea deține un smartphone echipat cu o aplicație de hărți, care oferă indicații de orientare pentru deplasarea cu mașina, pe jos sau cu bicicleta.

De fapt, aplicațiile de navigație sunt instrumente extrem de utile în viața de zi cu zi. Acestea pot indica, de exemplu, unde găsești cel mai ieftin combustibil în zonă sau cel mai apropiat local de tip fast-food. Dar care este cea mai bună aplicație de acest gen?

Apple Maps, Google Maps sau Waze?

Cele trei aplicații de navigaţie, Apple Maps, Google Maps și Waze, sunt complet gratuite. Nu trebuie să-ți faci griji în privința bannerelor publicitare sau a microtranzacțiilor.

Poți accesa cele trei aplicații în moduri diferite. Google Maps (o aplicație nativă pentru Android) și Waze (aplicația de navigație de la Google, concepută special pentru șoferi) sunt disponibile atât în ​​Google Play Store, cât și în Apple App Store.

Apple Maps vine preinstalată pe orice iPhone, iPad sau Apple Watch. Fiind o aplicație exclusivă Apple, aceasta este automat exclusă din opțiuni dacă ești utilizator de Android (deși există anumite soluții alternative bazate pe web).

În ceea ce privește opțiunile web, puteți utiliza Google Maps și Waze prin intermediul browserului dumneavoastră preferat. Ambele servicii vă permit să planificați călătorii pe un computer desktop înainte de a trimite indicațiile de traseu către aplicațiile mobile corespunzătoare.

Anterior, Apple Maps nu dispunea de o versiune accesibilă prin browser. Totuși, pentru a compensa acest lucru, Apple a lansat MapKit JS, permițând dezvoltatorilor web să integreze serviciile Apple Maps în site-uri. De exemplu, motorul de căutare DuckDuckGo, care pune accent pe confidențialitate, a trecut la utilizarea acestuia pentru căutările legate de hărți și planificarea rutelor. În prezent, Apple testează o versiune beta publică a Apple Maps pentru browsere.

Care este cea mai bună aplicație pentru şoferi?

Apple Maps, Google Maps și Waze oferă toate indicații de navigare satisfăcătoare, dar diferă în multe privințe. Google dispune de cele mai vaste și detaliate hărți, un avantaj major pentru produsele sale, Google Maps și Waze.

Apple Maps a avut un debut dificil în urmă cu peste un deceniu, dar a făcut progrese uriașe, ajungând aproape la același nivel de performanță cu Google Maps. Toate cele trei aplicații permit utilizarea în regim „hands-free” și oferă ghidare vocală prin intermediul Google Assistant sau Siri, în funcție de platforma utilizată.

Dacă scopul principal este condusul, Waze este cea mai bună opțiune. Deși Google Maps și Apple Maps sunt soluții foarte bune, Waze se remarcă atunci când trebuie să ajungi într-o locație nouă pornind din punctul în care te afli.

Hărțile sale sunt mai simple decât cele ale concurenței, având culori mai vii, mai puține elemente care pot distrage atenția și pictograme mai mari.

De asemenea, Waze încurajează utilizatorii să contribuie activ la furnizarea informațiilor despre trafic. Comunitatea sa dedicată de șoferi raportează accidentele, prezența poliției, drumurile închise și blocajele în trafic mult mai frecvent decât utilizatorii aplicațiilor rivale. Totuși, spre deosebire de Google Maps și Apple Maps, Waze nu oferă opțiunea de utilizare a hărților offline.

Care este cea mai bună aplicație pentru bicicliști?

Spre deosebire de Waze, Apple Maps și Google Maps oferă numeroase opțiuni pentru diverse moduri de deplasare. Deși indicațiile pentru deplasarea cu mașina rămân prioritatea principală, ambele aplicații oferă trasee pentru bicicletă, transport în comun și mers pe jos. Există chiar și opțiuni de ride-sharing integrate cu servicii populare precum Lyft și Uber.

Pentru bicicliști, Apple Maps are un avantaj în ceea ce privește interfața generală și funcționalitățile. Dacă ecranul telefonului se stinge, Apple Maps se reactivează automat pentru a afișa următoarea indicație de navigare.

Google Maps dispune de o opțiune care previne trecerea în modul de blocare a ecranului în timpul navigării pas cu pas; dacă această opțiune nu este activată, aplicația trimite o notificare prin care solicită deblocarea telefonului.

De asemenea, Apple Maps indică clar pantele abrupte, semnele de „Stop” și semafoarele de pe traseu, ajutând utilizatorii să își planifice mai bine călătoria. Totuși, bicicliștii au raportat că Google Maps oferă rezultate mai bune, evitând traseele cu prea multe pante sau cu un trafic intens care ar îngreuna deplasarea.

Care aplicație oferă cea mai bună funcție Street View?

Dincolo de informațiile de bază privind hărțile, Apple Maps și Google Maps oferă funcționalități care îmbunătățesc experiența de navigare. Multă vreme, Google Maps a inclus mult mai multe funcții suplimentare interesante, însă Apple Maps a recuperat terenul pierdut și a adoptat o abordare mai bine gândită în privința unor funcționalități care, inițial, erau disponibile exclusiv pe Google.

Să luăm exemplul Google Street View. Această funcție utilă îți permite să te plasezi pe hartă și să explorezi împrejurimile prin intermediul unor fotografii la 360 de grade, realizate prin combinarea imaginilor captate de flota de mașini Google și a celor provenite de la utilizatori.

Street View este disponibil în mai multe locații decât funcția concurentă „Look Around” din Apple Maps. Totuși, Look Around este mai ușor de utilizat. În timp ce Street View ocupă întregul ecran al dispozitivului, Look Around împarte afișajul între fotografia la 360 de grade și hartă. Acest lucru îți permite să vezi unde te afli în timp ce explorezi zona. Din punctul de vedere al ușurinței în utilizare, Look Around este pur și simplu superior lui Street View, mai ales atunci când te-ai rătăcit. Waze nu dispune de o astfel de funcție.

Desigur, Google a ripostat în fața Apple prin lansarea modului AR (realitate augmentată) numit Live View. Acesta utilizează camera telefonului pentru a oferi indicații de navigare pas cu pas, folosind realitatea augmentată pentru a proiecta instrucțiunile peste mediul înconjurător. De asemenea, evidențiază anumite puncte de reper. Live View preia toate aspectele excelente ale Street View și le duce la un nivel superior. Nici Apple Maps, nici Waze nu oferă ceva comparabil.

Deși atât Google Maps, cât și Apple Maps oferă vizualizări 3D, din satelit și de relief, modul Flyover 3D din Apple Maps este pur și simplu mai impresionant decât cel de la Google. Flyover 3D face ca anumite orașe să arate ca niște diorame în miniatură, oferind o demonstrație tehnologică spectaculoasă. Este o funcție interesantă, dar nu neapărat utilă, cel puțin deocamdată.

Care aplicație oferă cel mai ridicat nivel de confidențialitate?

Dacă pui preț pe confidențialitate, Apple Maps este cea mai bună alegere. Căutările și indicațiile de traseu din Apple Maps rămân pe dispozitivul tău, nu în cloud.

Istoricul locațiilor din Apple Maps este asociat unor identificatori aleatorii și se resetează în timp. Google îngreunează ștergerea acestor informații, deși situația se îmbunătățește treptat.

Totuși, dacă te preocupă confidențialitatea și deții un dispozitiv Apple, alegerea este evidentă.