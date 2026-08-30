Google Maps a redenumit Lacul Ontario în „Lacul America” pentru utilizatorii din SUA, la ordinul lui Trump

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Google a început să afișeze Lacul Ontario sub numele de „Lake America” pe hărțile sale destinate utilizatorilor din Statele Unite. Schimbarea vine ca urmare a unui ordin executiv de redenumire geografică semnat de președintele Donald Trump, a anunțat compania într-un comunicat, notează Agerpres.

Trump a făcut anunțul joi, în plin conflict comercial cu Canada – o dispută care s-a tot acutizat, cele două țări impunându-și reciproc taxe vamale pe produse de miliarde de dolari. Lacul vizat este cel mai mic dintre cele cinci Mari Lacuri nord-americane.

Ordinul are efect doar la nivel intern. El modifică Sistemul de Informații privind Numele Geografice (GNIS) din SUA, cel care stabilește standardele pentru hărțile oficiale americane, dar nu schimbă cu nimic denumirile folosite în Canada sau în restul lumii.

Într-o postare pe blog publicată sâmbătă, Google a explicat cum va arăta harta în funcție de locul din care este accesată: utilizatorii americani vor vedea „Lake America”, cei din Canada vor vedea în continuare „Lake Ontario”, iar în restul lumii vor apărea ambele denumiri.

Nu este prima dată când compania procedează astfel. Anul trecut, Google a făcut aceeași schimbare în cazul Golfului Mexic, pe care Trump îl redenumise Golful Americii chiar în prima zi a mandatului său.

Reacțiile din Canada și din SUA au fost imediate. Premierul canadian Mark Carney a respins din start noua denumire a lacului, prin mijlocul căruia trece, de altfel, granița dintre Canada și Statele Unite.

Pe aceeași poziție s-a situat și guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul.

„New Yorkul nu îi va spune așa”, a declarat ea, referindu-se la statul pe care îl conduce, aflat la frontiera americano-canadiană.

Cel mai vizibil gest de protest i-a aparținut însă premierului provinciei canadiene Ontario, Doug Ford. Acesta a dezvelit sâmbătă, pe malul lacului, un panou de mari dimensiuni cu un mesaj bilingv, în engleză și franceză: „Lacul Ontario: Acum și întotdeauna”.

„Președintele Trump îi poate zice cum vrea, dar vă pot spune că restul lumii îl va numi întotdeauna Lacul Ontario”, a afirmat el.