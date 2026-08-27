Trump schimbă numele lacului Ontario de la granița cu Canada. Se va numi Lake America. Oficial canadian: "Trump să aibă baterii la el"

1 minut de citit Publicat la 21:45 27 Aug 2026 Modificat la 21:45 27 Aug 2026

Trump a decretat că lacul Ontario, de la granița cu Canada se va numi "Lacul America". Foto: Getty Images, captură foto Google Maps

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, joi, că Lacul Ontario de la granița cu Canada se va numi "Lacul America", relatează Sky News.

Trump a semnat un ordin executiv în acest sens și a declarat că schimbarea va intra în vigoare imediat.

De altfel, președintele și-a făcut publică intenția în ultimele zile, înaintea deciziei de joi.

Acesta este ultima mutare a liderului republican în urma escaladării războiului comercial cu Canada.

Schimbarea denumirii se va aplica doar în SUA, deoarece Trump nu poate obliga Canada să-i urmeze ordinul.

Cu ocazia semnării documentului în Biroul Oval, Trump le-a spus reporterilor că țara vecină de la nord este "cea mai proastă" cu care trebuie să interacționeze în plan comercial.

Potrivit lui Trump, canadienii "se simt îndreptățiți (să înfrunte SUA)" iar SUA "nu pot permite asta".

Războiul tarifelor și declarațiilor între Washington și Canada a escaladat în ultimele zile

Mișcarea lui Trump vine după ce guvernul de la Ottawa a răspuns la noile sancțiuni tarifare ale Washingtonului cu tarife comerciale asupra unor bunuri americane în valoare de 20 de miliarde de dolari.

Aceste tarife canadiene vor fi de 15%, 25% și 50% și vor viza 700 de produse din SUA, inclusiv oțel și electrocasnice.

Oficialii canadieni spun că în acest fel contracarează efectul noilor tarife americane.

Discuțiile dintre părți au eșuat săptămâna trecută, iar administrația Trump a implementat sâmbătă creșteri tarifare planificate pentru bunurile canadiene, inclusiv alcool, produse din lemn și haine.

Luni, Trump a anunțat noi creșteri tarifare pentru oțel, mașini și piese auto.

Acestea urmează să fie introduse în ianuarie.

Prim-ministrul din Ontario: Trump să aibă baterii la îndemână

Escaladarea a continuat pe alte paliere.

Doug Ford, șeful provinciei Ontario, cea mai populată din Canada, a amenințat luni că va întrerupe aprovizionarea cu energie electrică și minerale către SUA.

El a precizat că Ontario alimentează 1,5 milioane de case și companii din SUA și i-a transmis batjocoritor lui Trump că "ar fi bine să-și pună deoparte niște baterii".

Granița de aproape 8.900 de kilometri între SUA și Canada se întinde inclusiv între țărmurile nordice și sudice ale lacului Ontario.

Aproape 53% din suprafața acestui lac se află în Canada.

Întinderea de apă formează o mare parte din coasta statului New York și separă orașul american Buffalo de Toronto, capitala provinciei Ontario.