Parlamentul European i-a ridicat imunitatea eurodeputatului polonez Grzegorz Braun, după ce a negat Holocaustul

Eurodeputatul polonez Grzegorz Braun. Foto: Profimedia Images

Parlamentul European a votat, marţi, ridicarea imunităţii eurodeputatului polonez de extremă dreapta Grzegorz Braun, permițând astfel începerea urmăririi judiciare în Polonia pentru declaraţii ce contestau Holocaustul, relatează France Presse, potrivit Agerpres.

Cunoscut pentru declaraţiile sale antisemite, Grzegorz Braun este preşedintele Confederaţiei Coroanei Poloneze (KKP), una din cele două formaţiuni de extremă dreapta reprezentate în camera inferioară a parlamentului polonez (Sejm). Celălalt partid de extremă dreapta reprezentat în Sejm este Confederaţia.

Cu puţin peste un an până la alegerile legislative din Polonia, KKP este creditată cu aproximativ 8% din intenţiile de vot, în timp ce Confederaţia ar obţine peste 13% din sufragii. Dacă aceste scoruri s-ar concretiza la urne, cele două partide ar putea juca un rol esenţial în formarea guvernului.

Ridicarea imunităţii lui Braun urmează unei solicitări înaintate Parlamentului European în februarie 2026 de Parchetul General polonez care îl acuză că, într-o emisiune radio transmisă în 2025, a negat Holocaustul şi existenţa camerelor de gazare în lagărul nazist Auschwitz-Birkenau.

Potrivit legii poloneze, negarea publică a crimelor naziste, a crimelor de război şi a altor infracţiuni contra păcii şi umanităţii se pedepseşte cu închisoare până la trei ani.

Votul din Parlamentul European nu înseamnă vinovăţia lui Braun, dar le permite autorităţilor judiciare poloneze să-şi continue ancheta sau să iniţieze o procedură în instanţă.

Nu este prima dată când eurodeputaţii îi ridică imunitatea lui Grzegorz Braun. Acesta din urmă a făcut deja obiectul mai multor decizii similare legate de stingerea lumânărilor cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanuka în parlamentul polonez cu ajutorul unui extinctor, de distrugerea unei expoziţii consacrate comunităţii LGBT+ şi de alte scandaluri implicând simboluri ucrainene şi europene.

Și în România a vut loc un caz asemănător: Diana Șoșoacă a rămas, în aprilie, fără imunitatea parlamentară conferită de madatul de deputat european, după ce o comisie de specialitate a Parlamentul European avizase în prealabil solicitarea.

După ridicării imunității, Șoșoacă va putea fi anchetată în România pentru mai multe infracțiuni, printre care negarea Holocaustului, propagandă legionară și lipsire de libertate în mod ilegal.