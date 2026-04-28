Parlamentul European votează ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Este acuzată de 11 infracțiuni

Publicat la 09:04 28 Apr 2026

Parlamentul European decide marți dacă Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate. Foto: Hepta

Diana Șoșoacă află, marți, dacă rămâne fără imunitate parlamentară în forul legislativ european.

O comisie de specialitate a Parlamentul European a avizat deja solicitarea.

Votul decisiv urmează să fie dat în plen de eurodeputați.

În cazul ridicării imunității, șoșoacă va putea fi anchetată în România pentru 11 infracțiuni, printre care negarea Holocaustului, propagandă legionară și lipsire de libertate în mod ilegal.

"Parchetul General din România a cerut încă de la sfârșitul anului trecut Parlamentului European să permită judecarea eurodeputatei, care este și lidera formațiunii SOS România.

Săptămâna trecută, Comisia Juri a votat cu 17 voturi în favoarea ridicarea imunității în cazul lui șoșoacă europarlamentarul român. Decizia finală aparține plenului Parlamentului", a relatat Xenia Croitoru, jurnalist Antena 3 CNN.

Ce acuzații i se aduc în România Dianei Șoșoacă

Parchetul General al României a inițiat anul trecut acțiunea penală împotriva Dianei Șoșoacă, acuzând-o de 11 infracțiuni, inclusiv lipsire de libertate, promovarea ideologiilor legionare și antisemitism.

Acuzațiile care i se aduc Dianei Șoșoacă, potrivit procurorilor:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod Penal

În cazul în care imunitatea îi va fi ridicată, Șoșoacă va putea fi anchetată în România pentru faptele menționate. La nivel european, însă, statutul său de europarlamentar nu se modifică.

În contextul votului pentru ridicarea imunității, Șoșoacă spunea, luna trecută, că sunt "cinci țări i-au oferit azil politic".