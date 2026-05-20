Ședință de urgență la Guvern pe tema PNRR. Situație specială la MS. E nevoie urgent de HG-uri pentru spitalele regionale

3 minute de citit Publicat la 10:38 20 Mai 2026 Modificat la 11:49 20 Mai 2026

Ședință de Guvern la Palatul Victoria. Foto: gov.ro

O ședință de lucru privind stadiul implementării PNRR a avut loc miercuri dimineață, la Guvern. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan caută soluții pentru a mai salva banii din PNRR. România are încă 38 de ținte și jaloane neîndeplinite, iar riscul financiar este uriaș. Penalizările ar putea depăși 15 miliarde de euro, adică mai mult decât suma rămasă de încasat prin acest program.

UPDATE 11.40 La întâlnirea de la Palatul Victoria au fost analizate proiectele de investiții din domeniile educației, sănătății, lucrărilor publice, energiei, economiei și digitalizării, precum și reformele privind decarbonizarea, reducerea întârzierilor înregistrate în transportul feroviar, salarizarea din sistemul bugetar, a comunicat Guvernul.

O situație specială este la Ministerul Sănătății, întrucât este nevoie de promovarea în regim de urgență a mai multor Hotărâri de Guvern restante, care să asigure efectuarea plăților, factor esențial pentru continuarea lucrărilor astfel încât spitalele finanțate din PNRR să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, potrivit termenului asumat.

Premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor coordonatorilor de investiții și reforme să își analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat complementar finanțărilor din PNRR și să transmită aceste date Ministerului Finanțelor. Pe baza acestor informații, Ministerul Finanțelor va asigura resursele bugetare necesare pentru asigurarea fluxului de plăți pentru proiectele din PNRR. De asemenea, la nivelul ministerelor se vor face ajustările organizatorice în măsură să asigure resursa umană pentru verificarea cererilor de plată și, dacă va fi cazul, ministerele care înregistrează întârzieri vor fi sprijinite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

De asemenea, în ședința de lucru de astăzi ministerele și-au coordonat informațiile și au pregătit negocierile care vor avea loc la Bruxelles, pe 22 mai, cu reprezentanții Comisiei Europene. Tema o reprezintă versiunea finală a PNRR, iar obiectivul Guvernului României este să valorifice integral fondurile disponibile pentru proiectele de investiții, atât cele nerambursabile, cât și componenta de împrumut.

Odată cu aprobarea, în cursul săptămânii trecute, a cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, gradul de implementare al PNRR a depăşit 60%.

România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro, sumă brută, prin cererile 5 şi 6, granturi și împrumuturi, pentru finalizarea PNRR.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan au participat vicepremierul Oana Gheorghiu și miniștrii Alexandru Nazare, Dragoș Pîslaru, Radu Miruță, Cseke Attila, Mihai Dimian, Irineu Darău.

Știrea inițială

Ședința de lucru de la Guvern a durat o oră și jumătate. La discuții au participat premierul interimar Ilie Bolojan și mai mulți miniștri interimari: Alexandru Nazare, Dragoș Pîslaru, Radu Miruță, Cseke Attila, Mihai Dimian și Irineu Darău.

Întâlnirea a avut loc într-un moment critic pentru România, în condițiile în care Planul Național de Redresare și Reziliență este considerat esențial pentru investițiile și reformele asumate de țara noastră. Săptămâna trecută, după ședința de guvern, premierul interimar Ilie Bolojan sublinia că PNRR rămâne un proiect major pentru România.

Tot săptămâna trecută, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a prezentat în ședința de guvern o notă de informare pe acest subiect.

Potrivit documentului, România are încă 38 de ținte și jaloane neîndeplinite, iar riscul financiar este uriaș. Penalizările ar putea depăși 15 miliarde de euro, adică mai mult decât suma rămasă de încasat prin acest program.

Între timp, în Parlament sunt adotate legi care limitează măsuril de austeritate impuse de Ilie Bolojan și au impact bugetar.

Cea mai recentă măsură decisă de senatori, în comisie, îi vizează pe profesori. După ce Guvernul a crescut norma didactica, senatorii din Comisia de învăţământ au decis că profesorii care au 25 de ani vechime vor putea avea norma redusă. Proiectul a fost votat cu largă majoritate. Susţinut initial de PSD și AUR, amenamentul a fost votat, ulterior, şi de PNL şi USR. Impactul bugetar este de aproximativ un miliard de lei.

Un alt proiect care blochează reformele premierului a fost votat recent în plenul Senatului. Este vorba despre legea care interzice, pentru 2 ani, vânzarea acţiunilor la companiile de stat.

Tot în Senat a fost adoptată şi eliminarea contribuţiei la sănătate pentru mamele care sunt în concediul pentru creșterea copilului.

Cele trei proiect vor ajunge la vot final în Camera Deputatilor. Dacă proiectele sunt adoptate şi publicate în Monitorul Oficial, viitorul Guvern va fi nevoit să găsească fondurile necesare pentru bugetarea acestor măsuri.

Discuțiile de la Guvern vin pe fondul unui context politic dificil. Președintele Nicușor Dan caută în continuare un premier care să poată forma o majoritate parlamentară. Șeful statului a afirmat că viitorul guvern trebuie să ducă la bun sfârșit programele PNRR și SAFE, considerate esențiale pentru finanțarea unor investiții importante.

Liderii fostelor partide din coaliția de guvernare au dat asigurări că aceste programe vor continua, indiferent de formula politică a viitorului executiv.