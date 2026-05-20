Uniunea Europeană a ajuns la un compromis pentru aplicarea acordului comercial cu SUA. „Ne vom respecta partea noastră de angajament”

3 minute de citit Publicat la 10:40 20 Mai 2026 Modificat la 10:40 20 Mai 2026

Imagine de la negocierea acordului UE-SUA din 2025. Foto: Getty Images

Sub presiunea Preşedintelui Donald Trump, Uniunea Europeană a ajuns, miercuri, la un compromis provizoriu pentru aplicarea acordului comercial încheiat anul trecut cu SUA, sperând să încheie un „capitol problemă” în relaţiile transatlantice, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Acest compromis a fost anunţat în cursul nopţii de preşedinţia semestrială a UE, exercitată de Cipru, la finalul unei nopţi de negocieri intense la Strasbourg între reprezentanţii Parlamentului European şi cei ai statelor membre.

„Asta înseamnă că ne vom respecta în curând partea noastră din angajamentul luat faţă de SUA”, a scris preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X, făcând apel la „finalizarea procesului” cât de curând posibil.

„Împreună vom putea garanta un comerţ transatlantic stabil, previzibil, echilibrat şi benefic reciproc”, a adăugat ea.

A deal is a deal, and the EU honours its commitments.



I welcome the agreement reached by the European Parliament and the Council on reducing tariffs for US industrial exports to the EU.



This means we will soon deliver on our part of the EU-US Joint Statement, as promised. I… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026

Preşedintele Donald Trump a dat UE termen până pe 4 iulie, zi care va marca 250 de ani de la independenţa SUA, pentru a ratifica acordul negociat vara trecută la Turnberry, în Scoţia.

Afirmând că angajamentele americane au fost implementate rapid, el a ameninţat UE că va creşte de la 15% la 25% taxele vamale pentru maşinile şi camioanele europene dacă blocul comunitar nu-şi va respecta partea de înţelegere.

În acordul său cu Washingtonul, UE se angajează să renunţe la taxele vamale aplicate pentru majoritatea importurilor provenind din SUA, în schimbul unei plafonări la 15% a taxelor vamale impuse de Donald Trump asupra produselor europene.

Această renunţare la taxe necesită dublul asentiment al PE şi al celor 27 de state de state UE. Eurodeputaţii au cerut însă luna trecută un ansamblu de clauze dificil de sprijinit de statele membre, grijulii să nu provoace un nou acces de furie al liderului de la Casa Albă.

Unul dintre punctele de blocaj era o clauză de suspendare întărită, care prevedea restabilirea taxelor vamale europene dacă SUA încalcă termenii acordului. Eurodeputaţii au acceptat să-şi revizuiască exigenţele în scădere. Potrivit unui comunicat al PE, textul final dă termen SUA până la sfârşitul anului pentru a renunţa la taxele mai mari de 15% asupra produselor derivate din oţel, în loc de a face din acest lucru o condiţie prealabilă.

Un alt punct important privea clauzele supranumite „sunrise” şi „sunset” (n.r. - răsărit și apus), în virtutea cărora partea europeană a acordului intra în vigoare imediat ce SUA îşi respectau pe deplin angajamentele şi expira în 2028 dacă nu era prelungită.

Clauza „sunrise” a fost pur şi simplu suprimată, în timp ce clauza „sunset” a fost amânată până la finalul lui 2029, respectiv după încheierea mandatului lui Donald Trump la Casa Albă.

Preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional al PE (INTA), social-democratul german Bernd Lange, a trebuit să facă faţă provocării de a degaja o poziţie comună a diferitelor grupuri parlamentare, care au negociat până în ultimul moment.

Lange a minimizat concesiile, declarând după anunţarea acordului că „Parlamentul a obţinut câştig de cauză cu exigenţele sale privind o plasă de siguranţă completă”.

„Exist un mecanism de suspendare dacă SUA nu respectă acordul, un mecanism de monitorizare a impactului asupra economiei noastre, dispoziţii privind taxe vamale nejustificate asupra anumitor produse, o dată de expirare pentru legislaţie şi o puternică implicare a Parlamentului European”, a subliniat el.



Chiar dacă Parlamentul European a încetinit multă vreme ratificarea acordului cu SUA, procesul a fost ţinut pe loc în ultimele luni şi de afirmaţiile lui Donald Trump privind Groenlanda, apoi de eşecul judiciar privind taxele vamale suferit de miliardarul republican la Curtea supremă a SUA.

Mai multe ţări europene au provocat de asemenea nemulţumirea lui Trump în ultimele săptămâni din cauza opoziţiei lor sau a criticilor privind războiul din Iran. Comisia Europeană a apărat însă tot timpul acordul de la Turnberry, în numele menţinerii relaţiilor între UE şi primul său partener comercial.

„Un acord este un acord şi UE îşi onorează angajamentele”, a afirmat Ursula von der Leyen miercuri dimineaţă.