După întâlnirea lui Trump cu Xi Jinping la Beijing, China a anunțat cumpărarea a 200 de avioane Boeing

Publicat la 10:10 20 Mai 2026

Vizita lui Trump în China a produs mai multe promisiuni privind comerțul dintre cele mai mari două economii ale lumii. Foto: Getty Images

China a confirmat că va cumpăra 200 de avioane Boeing după ce Președintele Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping au avut o întâlnire oficială săptămână trecută la Beijing. Conform acordului, SUA vor oferi Chinei garanții de aprovizionare cu piese și componente pentru motoare de aeronave, a anunțat miercuri Ministerul Comerțului din China, scrie BBC News.

Ministerul a adăugat că cele două părți vor lucra, de asemenea, pentru o prelungire a armistițiului tarifar convenit în octombrie și vor solicita reduceri tarifare pentru bunuri de 30 de miliarde de dolari sau mai mult.

Anunțul a venit în timp ce Xi purta discuții cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la doar câteva zile după vizita lui Trump.

Vizita lui Trump în China a produs mai multe promisiuni privind comerțul dintre cele mai mari două economii ale lumii, inclusiv achiziția de Boeing și creșterea accesului fermierilor americani la piața chineză.

„Am încheiat o mulțime de acorduri comerciale excelente, inclusiv peste 200 de avioane pentru Boeing, cu o promisiune de 750 de avioane, ceea ce ar fi de departe cea mai mare comandă de până acum”, a declarat Trump jurnaliștilor de la bordul Air Force One, după ce a părăsit China vineri.

Directorul general al Boeing, Kelly Ortberg, a făcut parte din delegația americană care a călătorit alături de Trump în China. În delegație s-au mai aflat și șeful Tesla, Elon Musk, și Jensen Huang, directorul general al gigantului de cipuri de inteligență artificială Nvidia.

„Am avut o călătorie foarte reușită în China și ne-am atins obiectivul principal de a redeschide piața chineză pentru comenzile de aeronave Boeing”, a declarat compania într-un comunicat.

„Aceasta a inclus un angajament inițial pentru 200 de aeronave și ne așteptăm ca și alte angajamente să urmeze după această tranșă inițială”, a adăugat acesta.

Oficiali din China și SUA au ajuns la un acord la Kuala Lumpur, Malaezia, înainte de o întâlnire Trump-Xi în Coreea de Sud din octombrie 2025, care a prelungit armistițiul tarifar până în noiembrie anul acesta.

Acordul respectiv a inclus o reducere a tarifelor americane asupra bunurilor chinezești și o suspendare a restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de minerale din pământuri rare și magneți.