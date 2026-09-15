China a donat, în premieră, mostre de regolit selenar de pe partea întunecată a Lunii. Vor fi expuse la sediul ONU din Viena

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

China a donat oficial către ONU un eşantion de regolit selenar colectat de misiunea Chang'e-6, în cadrul unei ceremonii de predare care a avut loc luni, la sediul Naţiunilor Unite din Viena, marcând prima dată când un eşantion de pe partea întunecată a Lunii a fost prezentat organizaţiei, transmite Xinhua, potrivit Agerpres.

Ceremonia a fost organizată în comun de Administraţia Spaţială Naţională a Chinei (CNSA), Misiunea Permanentă a Chinei pe lângă Naţiunile Unite şi alte organizaţii internaţionale din Viena şi Biroul Naţiunilor Unite pentru Afaceri Spaţiale (UNOOSA). La ceremonie au participat peste 400 de invitaţi, inclusiv şefi ai organizaţiilor internaţionale din Viena şi reprezentanţi permanenţi ai diferitelor ţări.

Administratorul CNSA, Shan Zhongde, directorul general al Biroului Naţiunilor Unite de la Viena, Monica Juma, directorul UNOOSA, Aarti Holla-Maini, şi reprezentantul permanent al Chinei pe lângă ONU şi alte organizaţii internaţionale din Viena, Li Song, au dezvăluit împreună eşantionul selenar, care va fi expus permanent la sediul ONU din Viena.

„Explorarea vastului Univers este un vis comun şi o căutare persistentă a umanităţii”, a declarat Shan Zhongde în discursul său, menţionând că preşedintele chinez Xi Jinping a subliniat că „misiunile selenare Chang'e aparţin atât Chinei, cât şi tuturor oamenilor din lume”.

Shan Zhongde a mai spus că „predarea de către China a mostrei selenare colectate în misiunea Chang'e-6 către ONU este o acţiune concretă pentru a pune în practică cele patru iniţiative globale majore propuse de preşedintele Xi, pentru a implementa pe deplin noua filozofie de dezvoltare care prezintă o creştere inovatoare, coordonată, ecologică, deschisă şi partajată, pentru a susţine un multilateralism adevărat, pentru a proteja autoritatea şi rolul Comitetului ONU pentru Utilizările Paşnice ale Spaţiului Cosmic ca platformă principală pentru guvernanţa spaţială globală şi pentru a promova implementarea Agendei 2030 a ONU pentru Dezvoltare Durabilă”.

„China este pregătită să împărtăşească roadele dezvoltării spaţiale cu ţările din întreaga lume, să împărtăşească oportunităţi şi să creeze prosperitate împreună, astfel încât progresele în ştiinţa şi tehnologia spaţială să poată aduce mai multe beneficii oamenilor din toate ţările”, a precizat el.

Asrfel, China va colabora cu toate ţările pentru a promova explorarea paşnică a spaţiului cosmic şi pentru a contribui mai bine la construirea unei comunităţi cu un viitor comun pentru umanitate.

Directorul general al Biroului Naţiunilor Unite de la Viena, Monica Juma, a spus că platforma multilaterală de la Viena are un caracter unic, care reuneşte ştiinţa şi diplomaţia.

„Expunerea permanentă a eşantionului selenar la Naţiunile Unite din Viena este de o mare importanţă. Eşantionul reprezintă creativitatea ştiinţifică şi tehnologică a umanităţii şi hotărârea de a explora Universul, demonstrând în acelaşi timp sprijinul Chinei pentru Naţiunile Unite în abordarea provocărilor comune”, a spus ea.

Directorul UNOOSA, AartiHolla-Maini, a spus că predarea de către China a eşantionului selenar şi partajarea datelor cercetării ştiinţifice sunt o ilustrare perfectă a faptului că spaţiul cosmic este un domeniu comun al întregii umanităţi.

Ea şi-a exprimat speranţa că eşantionul selenar va continua să spună la Viena povestea explorării Lunii de către umanitate şi va contribui la avansarea guvernării globale a spaţiului cosmic.



În timpul evenimentului, reprezentantul Chinei la ONU, Li Song, a spus că evenimentul a demonstrat angajamentul Chinei de a colabora cu toate părţile pentru a susţine ferm rolul Naţiunilor Unite, a îmbunătăţi guvernarea globală a spaţiului cosmic şi a se asigura că beneficiile explorării şi dezvoltării spaţiului ajung la întreaga umanitate.