Un bolovan care a ținut timp de 30 de ani ușa unui hambar s-a dovedit a fi o rocă de 100.000 de dolari căzută din spațiu

2 minute de citit Publicat la 11:35 05 Oct 2026 Modificat la 11:35 05 Oct 2026

Meteoritul Edmore FOTO: Universitatea Centrală din Michigan

Un bolovan folosit vreme de trei decenii pentru a ține deschisă ușa unui hambar s-a dovedit a fi un meteorit extrem de valoros.

Descoperirea a fost făcută în 2018, după ce proprietarul a decis să afle dacă povestea potrivit căreia piatra provenea din spațiu era adevărată.

Timp de aproximativ 30 de ani, nimeni nu și-a pus prea multe întrebări despre roca bizară de 10 kg care oprea ușa hambarului din Michigan, SUA. S-a dovenit apoi că este un meteorit și valora 100.000 de dolari, potrivit Il Messaggero.

Povestea începe în apropierea localității Edmore, din Michigan, în 1939. Proprietarul fermei de la acea dată spunea că bolovanul a căzut din cer, dar nu și-a bătut prea mult capul cu asta. Pentru că era greu, i-a găsit rapid o întrebuințare cât se poate de obișnuită și l-a transformat în opritor pentru ușa hambarului.

În 1988, când proprietatea a fost vândută, și piatra a ajuns la noul proprietar. Vânzătorul i-a spus că aceasta provenea din spațiu, însă informația nu a fost suficientă pentru ca cineva să-i acorde o atenție specială.

Așa că meteoritul a rămas acolo unde era - în ușa hambarului.

De-a lungul anilor, copiii proprietarului l-au dus chiar și la școală pentru a-l arăta colegilor, pentru că avea un aspect neobișnuit și o poveste interesantă, dar nimeni nu avea, la acel moment, o confirmare științifică a originii sale.

O altă cădere de meteorit a schimbat totul

Momentul care avea să schimbe situația a venit în 2018, când un alt meteorit a căzut în zona Hamburg, tot în Michigan. Evenimentul a atras atenția și a readus în discuție meteoriții găsiți în regiune.

Proprietarul fermei a început să se întrebe dacă nu cumva și piatra pe care o păstra de trei decenii era, într-adevăr, de origine extraterestră. Mai mult, auzind despre sumele plătite pentru fragmentele recuperate în urma altor căderi, a decis să afle ce avea de fapt în posesie.

Bolovanul a ajuns la Central Michigan University, în Mount Pleasant, unde a fost analizat de geologul Mona Sirbescu.

Roca de 10 kilograme, cu formă aproximativ triunghiulară, de aproximativ 17 × 20 × 23 de centimetri, prezenta adâncituri pronunțate și zone acoperite de o crustă brună, iar aceste caracteristici au atras atenția.

Analizele au confirmat originea extraterestră

Pentru identificarea și clasificarea exactă a obiectului, o mostră a fost trimisă la Smithsonian Institution. Analizele au arătat că roca avea în compoziție fier și nichel, precum și mai multe minerale specifice meteoriților metalici.

Un indiciu important a apărut după tratarea suprafeței. Cercetătorii au observat așa-numitele figuri Widmanstätten, modele geometrice formate din lamele metalice care se intersectează. În eșantion au fost identificate minerale precum kamacitul, taenitul și schreibersitul.

Toate aceste date au permis clasificarea meteoritului în grupa IIIAB.

Rezultatele cercetării au fost prezentate în 2019, la Lunar and Planetary Science Conference. Analiza concentrației de iridiu a avut, de asemenea, un rol important în diferențierea obiectului de alți meteoriți cunoscuți.

În urma cercetării, meteoritul a primit numele „Edmore”, după localitatea din apropierea locului în care a fost găsit.

Cazul Edmore este cu atât mai spectaculos cu cât meteoritul a stat la vedere timp de decenii. Povestea originii sale extraterestre fusese transmisă din generație în generație, însă nimeni nu avusese un motiv suficient de puternic pentru a-l supune unor analize.