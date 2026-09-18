O dronă neidentificată a apărut în zona aeroportului Ronald Reagan din Washington. Zborurile au fost oprite

Aeroportul se află la kilometri distanță de Casa Albă, Capitoliu sau Pentagon. Foto: Profimedia Images

Zborurile de pe aeroportul Ronald Reagan din Washington au fost suspendate timp de aproximativ 20 de minute, în seara zilei de miercuri spre joi, după ce doi piloţi au observat o dronă care zbura deasupra pistei, informează Administraţia Federală a Aviaţiei Civile (FAA), citată de CNN.

„Am văzut ceva ce semăna cu o dronă care a trecut în zbor, probabil până la jumătatea pistei”, a anunțat prin radio pilotul unei zbor American Airlines, care ateriza la Washington venind din Tulsa, către turnul de control, conform unei interceptări audio realizate de aplicaţia ATC.com.

„Şi eu am văzut o lumină despre care am crezut că ar putea fi o dronă”, a spus pilotul unei curse charter care aştepta să decoleze din Washington spre New Jersey.

Controlorii de trafic aerian i-au avertizat pe piloţi cu privire la „activitatea neautorizată a unui UAS (sistem aerian fără pilot - dronă, n.r.) raportată în perimetrul aeroportului, de tip şi culoarea necunoscute”.

Zborurile au fost apoi oprite.

Personalul aeroportului a pornit apoi în căutarea dronei, dar nu a găsit-o.

Autorităţile locale şi federale au fost informate despre incident, a mai precizat FAA într-un comunicat. Zborurile cu drone sunt interzise în majoritatea spațiului aerian al Washingtonului. Aeroportul Ronald Reagana se află la doar câțiva kilometri de Casa Albă, Capitoliu sau Pentagon.