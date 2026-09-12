"Economisiți-vă sângele și banii". Kirilo Budanov spune că Europa începe să înțeleagă amenințarea războiului hibrid al Rusiei

2 minute de citit Publicat la 08:39 12 Sep 2026 Modificat la 08:39 12 Sep 2026

Kirilo Budanov spune că Europa începe, în sfârșit, să înțeleagă ceea ce Kievul avertizează de mult timp. Foto: Hepta

Kirilo Budanov, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, a declarat pentru Euronews că Europa începe, în sfârșit, să recunoască amenințarea reprezentată de războiul hibrid purtat de Rusia dincolo de statele baltice și oferă experiența militară a Ucrainei pentru a contracara Moscova. „Dacă nu vreți să aveți de-a face cu Rusia, aveți de-a face cu noi.”

Kirilo Budanov spune că Europa începe, în sfârșit, să înțeleagă ceea ce Kievul avertizează de mult timp: agresiunea Rusiei se manifestă tot mai mult prin război hibrid și depășește cu mult granițele statelor baltice.

„Statele din Europa Centrală (...) văd și simt manifestările acțiunilor agresive ale Rusiei, concretizate în operațiuni hibride”, a declarat el pentru Euronews, joi, în marja Conferinței de la Riga.

Budanov, fost șef al serviciului de informații militare, a spus că Rusia urmează un tipar care începe cu „operațiuni speciale de informare și propagandă” și culminează cu „operațiuni de altă natură”, inclusiv incidente grave la întreprinderi din industria de apărare, „pe aerodromuri și pe căile ferate”.

„Sper că această schimbare are loc, că va continua și că acum toată lumea înțelege cu cine avem de-a face”, a spus el.

Sabotaje în statele baltice

Declarațiile sale vin după ce premierul Estoniei, Kristen Michal, a afirmat recent că un atac incendiar asupra unui contractor din industria de apărare ar putea avea legătură cu Rusia, deși incidentul este încă investigat.

Guvernul german a atribuit, de asemenea, în mod oficial Rusiei o dronă încărcată cu explozibili, descoperită pe aeroportul din Leipzig.

Arătând cu degetul spre Moscova la începutul lunii august, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a spus că acțiunile Rusiei fac parte dintr-o „lungă serie de tentative de destabilizare, dezinformare, amenințări, sabotaj și agresiune îndreptate împotriva Europei”.

Anterior, directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită surpriză la Moscova, zburând prin Riga. Vizita sa a alimentat speculații despre informațiile care au determinat Washingtonul să își trimită șeful serviciului de informații și dacă statele baltice ar trebui să fie îngrijorate.

"Va rămâne o amenințare potențială"

Estonia și Letonia au declarat că vor rămâne vigilente, însă evaluarea lor privind amenințarea rusă nu s-a schimbat. Potrivit unor relatări, Ratcliffe ar fi discutat cu Moscova și despre sprijinul acordat Iranului în contextul conflictului cu Statele Unite.

Întrebat dacă statele baltice minimalizează gravitatea vizitei lui Ratcliffe și a altor avertismente aparente, Budanov a răspuns: „Statele baltice primesc toate informațiile necesare, iar toți aliații fac schimb permanent de informații pe această temă.”

„Această amenințare va rămâne o amenințare potențială. Ar trebui să țineți cont de experiența țării noastre”, a spus el.

În cadrul unei dezbateri, Budanov le-a spus participanților că „nimeni în lume nu are experiența militară pe care o au Ucraina și Rusia” și a adăugat că Kievul este pregătit să își împărtășească experiența cu țările europene.

„Dacă nu vreți să aveți de-a face cu Rusia, aveți de-a face cu noi”, le-a spus el participanților la Conferința de la Riga.

„Experiența pe care o avem a fost dobândită cu un preț foarte mare, în sânge și bani. Așa că economisiți-vă sângele și economisiți-vă banii și folosiți experiența noastră.”